Bi kịch con giết cha trong ngày cúng mẹ

Sau đó chị vội vàng chạy ra xung quanh để tìm kiếm. Trong lúc này, Lịch chỉ thấy người em trai là Đặng Văn Sinh hốt hoảng từ nhà dưới chạy lên. Chưa kịp hỏi gì thì Sinh đã chạy mất ra bên ngoài. Chị xuống bếp thì phát hiện ba mình trong tình trạng bê bết máu đang nằm trên giường. Ông Chớ chỉ kịp nói với con gái là mình bị Sinh đánh vào đầu, rồi ngất lịm ngay tại chỗ. Sau đó chị Lịch tri hô hàng xóm tới để chuyển nạn nhân vào bệnh viện.

Chiếc giường nơi ông Chớ nằm.

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, nhận thấy nạn nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật gấp với hy vọng mong manh là có thể cứu sống. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, cộng với vết thương quá nặng nên ông Chớ đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu. Cũng trong ngày 23/11/2013 lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm tử thi, kết quả giám định cho biết nạn nhân tử vong do bị đánh vào đầu gây chấn thương sọ não. Hung khí gây án được thu giữ tại hiện trường là một khúc gỗ dài khoảng 1m.

Sinh là một trong năm người con của gia đình ông Chớ. Năm 25 tuổi, Sinh cùng một số bạn bè lên Tây Nguyên khai thác gỗ. Lúc đi thì Sinh vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng hơn một năm sau, khi về thì người nhà phát hiện ra Sinh có biểu hiện bất thường. Cụ thể là việc anh ta bị mất trí nhớ, thường đập phá, gây lộn vô cớ với người trong nhà, những triệu chứng của người bị tâm thần nhẹ.

Thời gian đó, ông Chớ có đưa con đi bệnh viện tâm thần chữa trị nhưng Sinh trốn về. Thương con, dù biết có thể có hậu quả nhưng gia đình vẫn để Sinh ở nhà, không đến bệnh viện chữa trị mà mời thầy về cúng, trừ ma. Ai ngờ, kết quả lại xảy ra bi kịch tận cùng như vậy.

Di ảnh nạn nhân.

Cũng theo chị Lịch thì nguyên nhân vụ án có thể là do lúc ông Chớ chuẩn bị cúng cơm cho vợ thì Sinh có ý định gạt đổ chén cơm trên bàn thờ. Sợ con phá hỏng mâm cơm, ông đã rầy Sinh. Sinh không chịu bỏ đi mà vẫn nấn ná đứng đó. Dù đã nhắc nhở nhưng con vẫn không nghe, ông Chớ tức giận nên dọa đánh. Nhìn vẻ mặt nổi giận của cha, Sinh bỏ đi.

Ông Chớ thấy vậy nghĩ bụng con trai đã biết ngoan ngoãn nghe lời nên đi xuống bếp nấu nước pha trà. Khi ông Chớ đang lom khom thổi lửa nấu nước, Sinh từ phía sau bước tới bổ mạnh khúc gỗ vào đầu cha. Ông Chớ kịp giơ tay lên ôm lấy đầu nhưng cú đánh quá mạnh khiến đầu bàn tay bị giập nát. Ông Chớ choáng váng rồi ngã gục xuống nền. Lúc này Sinh mới chịu dừng tay bỏ đi. Người cha mới gượng dậy lê người vào giường nằm. Đến 2 giờ sau sự việc mới được phát hiện. Sau khi gây án, Đặng Văn Sinh đã bị lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu Sinh đã khai nhận việc mình đã dùng cây gỗ gây ra cái chết của người cha vì bị ông Chớ la mắng lúc sắp cúng cơm cho mẹ. Hiện vụ việc đang được công an điều tra để khởi tố trước pháp luật. Bên cạnh đó, vụ án đã để lại nỗi đau khôn nguôi đối với gia đình nạn nhân. Bi kịch càng thêm bi kịch khi người cha đã ra đi đúng vào ngày cúng 3 tháng ngày mất mẹ.