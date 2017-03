Bi kịch của người yêu nhầm trẻ con từ 12 năm trước

Ngày 31-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã giảm án từ tám năm tù xuống còn bảy năm tù cho Nguyễn Quốc Cường về tội hiếp dâm trẻ em. Theo tòa, hành vi phạm tội của bị cáo xảy ra từ hơn 10 năm trước, xét tính chất đến nay không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Hoàn cảnh gia đình bị cáo nghèo khó, có mẹ già con nhỏ, bị cáo lại là lao động chính nên tòa tạo điều kiện cho bị cáo sớm trở lại hòa nhập cộng đồng.

Phiên tòa kết thúc, người ta thấy Cường thất thần theo cảnh sát áp giải về trại, khuôn mặt buồn rầu nặng những nỗi lo chồng chất. Phận anh, bảy năm dằng dặc sắp tới phải ở chốn lao tù đã đành một nhẽ nhưng ở ngoài còn là cuộc sống, là miếng cơm manh áo của mẹ già con dại, những người luôn phải trông chờ vào anh, người lao động chính trong nhà.

Kêu trời không thấu

Vụ án của Tùng là một câu chuyện rất buồn mà chúng tôi đã từng phản ánh.

12 năm trước, Cường làm thuê cho một lò bánh mì tại thị trấn An Lạc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) và nảy sinh tình cảm với cô C., công nhân may ở nhà trọ kế bên. Thấy cô gái phổng phao, cao lớn, sinh năm 1980 theo giấy CMND, Cường không chút nghi ngờ rằng cô chưa đủ 18 tuổi. Sau nhiều lần “quan hệ”, cuối năm 1998, cô C. dẫn Cường về ra mắt gia đình, xin phép chuyện cưới hỏi. Tuy nhiên, mẹ cô C. đã quyết liệt phản đối rồi làm đơn tố giác Cường với cơ quan chức năng rằng cô C. chỉ mới 12 tuổi.

Anh Nguyễn Quốc Cường buồn bã theo chân cảnh sát áp giải về trại giam.

Cường bị công an huyện mời đến làm việc rồi cho về. Cũng từ đó, Cường và cô gái ấy bặt tin nhau. Cường đến tỉnh Bình Dương, cưới vợ sinh con, mở lò làm bánh mì sinh sống qua ngày mà không hề biết đã bị công an khởi tố và phát lệnh truy nã. Tháng 4-2010, anh bị bắt. Năm tháng sau, Cường bị TAND TP.HCM phạt tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, thuộc trường hợp giao cấu với người dưới 13 tuổi.

Đúng ngày cuối cùng của năm 2010 này, Cường ra tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm án, những mong được tòa chiếu cố cho hưởng chính sách nhân đạo của pháp luật. Cũng như ở phiên sơ thẩm, Cường đều thành khẩn khai báo tất cả tình tiết của vụ án. Cường cũng thành thật rằng ngày đến với cô C. là vì tình cảm thương yêu thực sự chứ không có ý lợi dụng sự non nớt của cô này để xâm hại tình dục như cáo trạng quy kết. Như người mất hồn, vịn tay lên chiếc vành móng ngựa, Cường khai: “Thưa tòa, ngày ấy đúng là bị cáo nghĩ C. đã trưởng thành nên mới sinh tình cảm, thực sự bị cáo và C. thương nhau, muốn nên vợ nên chồng”...

Tòa hỏi vì sao bị cáo trốn chạy sau khi có hành vi phạm tội, Cường đáp không biết mình bị phát lệnh truy nã nên vẫn ở TP.HCM và Bình Dương chứ chưa hề có ý định trốn đi đâu. Từ sau ngày biệt tin với C., anh chỉ biết chú tâm vào làm thuê cho các lò bánh mì ở nhiều nơi để kiếm sống nhưng cũng thường xuyên về nhà. Năm 2001, Cường còn làm thủ tục đổi CMND tại Công an huyện Củ Chi...

Luật sư của Cường đề nghị tòa hủy án để điều tra bổ sung nhằm xác định chính xác độ tuổi của nạn nhân C. Bởi lẽ căn cứ để buộc tội Cường là tờ giấy khai sinh của cô C. nhưng lại có dấu hiệu không chính xác vì nó được làm sau khi cô sinh ba năm và có nhiều thiếu sót về hình thức như không có số văn bản, không có người xác nhận. Theo luật sư, cơ quan tố tụng phải trưng cầu giám định xương mới biết được tuổi chính xác của cô C. Dù vậy, tòa đã thẳng tay bác bỏ đề nghị này, nói rằng không cần thiết.

Ly tán một gia đình

Đoạn cuối của một câu chuyện tình yêu từ quá khứ ấy lại là một bất hạnh lớn cho Cường và người thân của anh trong hiện tại.

Suốt những ngày Cường bị tạm giam trong quá trình điều tra và chờ ra tòa, em rể của Cường đã lặn lội tìm kiếm cô C. là nạn nhân của vụ án để đến tòa xin cho Cường một lời giảm án nhưng đều vô vọng. Trước sau, Cường chỉ biết cô C. đã lấy chồng, có hai con và đang trú tại quận Gò Vấp (TP.HCM), ngoài ra không biết gì cụ thể hơn. Cường rất muốn gặp lại người xưa để mong cô có một tờ đơn bãi nại cho mình mà không được.

Hôm chúng tôi gặp Cường ở trại tạm giam Chí Hòa (ngày 1-12), Cường kể gia đình anh nghèo lắm, học hết lớp 2, anh đã phải nghỉ học đi làm thuê cho các chủ lò bánh mì. Năm 2002, anh tổ chức đám cưới với một cô gái ở huyện Gò Công (Tiền Giang). Sau đó, vợ chồng họ có một thằng con trai kháu khỉnh. Đầu năm 2010, anh vay tiền hùn chung với người em rể mở lò bánh mì ở Bình Dương. Vừa rời kiếp làm thuê, lên được chức ông chủ lò hai tháng, anh đã bị bắt.

Mỗi lần vợ đến trại giam thăm, Cường cố nuốt nước mắt vào trong, động viên vợ thay mình nuôi dạy con trẻ. Cường bảo mỗi lần nhìn vợ, anh đều cảm thấy tủi nhục với chính bản thân vì cái tội danh mình đang đeo. Rồi thằng bé con anh khi lớn lên nó sẽ nghĩ gì về ba nó, hằng ngày đi học bị chúng bạn trêu đùa, nó có bị ám ảnh trong suốt cuộc đời hay không?…

Bảy năm sắp tới trong trại giam chắc chắn sẽ là những tháng ngày rất dài trong cuộc đời của người đàn ông 40 tuổi chất phác, dạn dày sương gió vì cuộc sống mưu sinh vất vả này.

Những vụ án tương tự được đình chỉ điều tra Trước đây, phát biểu trên Pháp Luật TP.HCM quanh chuyện của Cường, nhiều chuyên gia pháp luật và đông đảo bạn đọc đều cho rằng việc xử lý hình sự là quá nặng. Bởi về bản chất, hành vi phạm tội của Cường là do nhận thức kém, sự việc xảy ra đã quá lâu nên không còn nguy hiểm cho xã hội. Liệu có đáng thẳng tay dồn một người lao động chân chất như Cường vào chốn đường cùng? Trong thực tiễn, đã có một số trường hợp tương tự được cơ quan chức năng khoan hồng, miễn trách nhiệm hình sự: - Năm 1998, anh Ngô Minh Thuận ngụ huyện Hòa Thành (Tây Ninh) và cô N. cưới nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Họ sinh được hai đứa con. 10 năm sau (2008), khi vợ chồng ra tòa ly hôn, VKSND huyện Hòa Thành phát hiện anh Thuận lấy cô N. lúc cô mới chỉ gần 13 tuổi. Anh Thuận bị bắt, bị TAND tỉnh Tây Ninh phạt tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Từ những bài báo đăng trên Pháp Luật TP.HCM, nhiều chuyên gia pháp lý và bạn đọc đã lên tiếng xót thương cho hoàn cảnh của anh Thuận cùng hai con nhỏ (vợ cũ của anh đã bỏ đi lấy chồng Đài Loan). Tất cả đều cho rằng việc xử lý hình sự anh Thuận là quá nặng tay. Cả Phó Chánh án TAND Tối cao Đặng Quang Phương và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng cũng nhận định nên áp dụng chính sách nhân đạo của pháp luật để miễn trách nhiệm hình sự cho anh Thuận. Sau khi Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM hủy án sơ thẩm để làm rõ độ tuổi của người bị hại, cuối năm 2008, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định đình chỉ điều tra, trả tự do cho anh Thuận. - Mới đây, VKSND huyện Krông Pa (Gia Lai) đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với anh Phạm Mạnh Kỳ về tội giao cấu với trẻ em. Trước đó, năm 2002, đích thân cha mẹ cô T. đến nhà anh Kỳ xin tổ chức đám cưới dù biết cô dâu chưa được 16 tuổi. Sau gần chín năm chung sống, có một con trai thì cô T. bỏ đi. Tháng 5-2010, cô T. đã yêu cầu cha mẹ làm đơn tố giác anh Kỳ. Anh Kỳ bị khởi tố…

THANH TÙNG