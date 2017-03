Bi kịch trên ruộng lúa

Theo Lê Nga (TNO)



Mai Thanh Sơn và Phan Văn Viễn là hàng xóm của nhau. Cả 2 đều có đất ruộng gần nhau. Vào đầu vụ Đông xuân năm 2012, Sơn trục đất ruột để canh tác sát ranh đất với ruộng lúa nhà ông Viễn. Thấy nước bùn chảy sang gây thiệt hại mùa màng nên ông Viễn không cho Sơn làm. Bắt đầu từ đây dẫn đến một bi kịch tang thương, khiến cả làng quê nghèo rúng động.Ba tháng sau ngày xảy ra vụ việc trên, cũng đúng vào ngày thu hoạch vụ mùa đã xảy ra vụ án đau lòng. Do đất ruộng của ông Viễn nằm sâu bên trong, muốn vận chuyển lúa ra đường lớn bán cho thương lái, ông Viễn phải đi nhờ qua phần ruộng của gia đình Sơn cũng vừa thu hoạch xong. Tức tối chuyện trục đất lần trước, Sơn la mắng: “Ruộng chúng tao không phải đường để chúng mày đi”. Dù ông Viễn giải thích đã xin phép gia đình Sơn nhưng Sơn vẫn không nhượng bộ.Thấy Sơn có những lời lẽ thóa mạ cha vợ mình, Trần Văn Thành (con rể ông Viễn) lên tiếng bênh vực dẫn đến cãi nhau. Bị đánh, Sơn ấm ức bỏ về nhà kêu Mai Hồng Tâm (cháu ruột), Mai Văn Đông (em ruột) đến ruộng “rửa hận”. Vừa đi ăn tiệc về, có chút hơi men trong người, Tâm vào nhà lấy dao. Cuộc hỗn chiến sau đó trên đồng ruộng khiến Phan Văn Hiển (là em ruột ông Viễn) và ông Viễn chẳng may bị Tâm đâm thiệt mạng.Gây án xong, Tâm vứt dao xuống kênh Cái Cỏ. Trên đường về nhà, Tâm gặp em ruột là Mai Hồng Cường kể lại sự việc. Thấy anh gây án, nhưng vì còn vợ con, còn mình thì độc thân, nên Cường đến thẳng công an xã nhận tội thay anh. Tuy nhiên, sự thật của vụ án phơi bày ngay khi công an vào cuộc. Tâm, Đông, Sơn bị bắt.Khi sự việc đau lòng xảy ra, người mẹ già của kẻ giết người lần dò sang nhà nạn nhân xin lỗi, mong nhận được sự thông cảm cho lỗi lầm con cháu. Gia đình Tâm cũng gom góp tiền phụ lo ma chay, khắc phục hậu quả. Đến phiên xử phúc thẩm, vợ của Phan Văn Hiển vẫn nước mắt lưng tròng: “Chồng tôi đâu có tội tình gì, hôm đó vợ chồng tôi ra phụ anh trai cân, ghi lúa. Ảnh chỉ vào can ngăn mà Sơn lại chỉ đạo Tâm “đâm chết mẹ nó cho tao”. Hành vi của họ quá tàn bạo, không có gì có thể bù đắp được cho gia đình tôi”. Trong khi đó, Tâm cúi đầu lí nhí: “Bị cáo chỉ muốn đánh giải vây, không ngờ chết người. Hôm đó, bị cáo say quá, thiếu kiềm chế...”.Nhận định vì sự hằn học, nuôi hận trả thù mà Sơn và các bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tòa tuyên phạt Tâm mức án tử hình, còn Sơn và Đông từ 14 - 16 năm tù. Các bị cáo được đưa ra khỏi phòng xử khi những cánh tay, những tiếng kêu thảng thốt, những giọt nước mắt chưa khô vẫn tiếp tục rơi theo những bước chân của họ.