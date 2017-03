Bi kịch từ lệnh truy nã 11 năm trước

Truy nã khi đang bắt tạm giam TAND TP.HCM vừa tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND quận Tân Bình trong vụ Nguyễn Thanh Sơn bị quy kết lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ những vướng mắc trong việc truy nã bị cáo. Trước đó, cấp sơ thẩm xử phạt Sơn một năm sáu tháng tù. Ngày 27-11-1997, Sơn mượn xe máy của em gái cùng cha khác mẹ ở quận Tân Bình, nói dối là đi thăm vợ rồi đem xe bán lấy 3,5 chỉ vàng mua heroin sử dụng. Ba ngày sau, Sơn lại lừa lấy xe máy của vợ cũ, đem bán được sáu chỉ vàng. Sau đó Sơn bỏ trốn và bị truy nã, đến tháng 12-2009 Sơn ra đầu thú... Vấn đề rắc rối trong vụ này là thực tế Sơn đã không hề bỏ trốn như án sơ thẩm nhận định. Bởi ngay sau khi lừa được hai chiếc xe trên, Sơn tiếp tục lừa lấy chiếc xe máy của người cậu, bị công an bắt và tạm giam. Nhưng cùng một thời điểm, không hiểu sao cơ quan điều tra Công an TP.HCM lại ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn (về hành vi lừa lấy xe của người cậu) và ra lệnh truy nã Sơn với lý do… bị can đang lẩn trốn. Sau khi thi hành xong bản án hai năm tù về tội lừa đảo của TAND quận 8, tháng 11-1999 Sơn trở về, cai nghiện, nhập hộ khẩu, có việc làm ổn định, lập gia đình, không hề hay biết mình đang bị truy nã. Cuối năm 2009, bỗng dưng Sơn nhận được thư của Công an TP kêu gọi ra đầu thú. Ra trình diện, Sơn bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong hai vụ lừa lấy xe của em gái và vợ cũ (Sơn được tại ngoại) rồi bị TAND quận Tân Bình xử phạt như đã nói ở trên. Bào chữa tại phiên phúc thẩm, luật sư của Sơn đã đề nghị hủy bản án sơ thẩm của TAND quận Tân Bình vì vi phạm tố tụng, hủy lệnh truy nã của Công an TP vì nội dung truy nã không đúng. Luật sư cũng yêu cầu không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Sơn trong hai vụ chiếm đoạt xe của em gái và vợ cũ vì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết. Cụ thể, tội phạm ít nghiêm trọng, sự việc xảy ra đã gần 13 năm, hai vụ này lại không hề có quyết định khởi tố vụ án…