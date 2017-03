Bi kịch từ những người đàn bà… ghen

1. Ngồi chờ xử ở hàng ghế bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM sáng 30/12/2010 là người phụ nữ đã luống tuổi, dáng vẻ mệt mỏi. Lân la hỏi chuyện, bà cho biết, vụ án mà bà gây ra từ giữa năm 2005, trải qua bao nhiêu phiên xử với bao nhiêu lo lắng lẫn mệt mỏi. Lần xử này, bà chỉ mong vụ án kết thúc sớm dù kết quả thế nào…



Phần thẩm vấn lý lịch, bà khai tên Hồ Thị Hương (SN 1962) ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Hồ sơ vụ án thể hiện, bà và ông Trần Văn T. kết hôn với nhau đã có 3 người con đều đã trưởng thành. Cuộc sống gia đình ấm êm cho đến giữa năm 2005, ông T. "sinh tật". Ông thường đi sớm về khuya, có hôm không về nhà. Lúc này, bà nghe mọi người trong xã đồn đại ông T. thường hay ghé quán cô N. (SN 1976), ở xã Nhơn Mỹ, cùng huyện ở lại qua đêm. Nhưng bao lần bà hỏi, ông T. đều chối.



Đến đêm 18/5/2005, ông T. đi không về nhà, bà mang theo cây búa và con dao cùng chị gái, con trai và đứa cháu kéo nhau đến quán cô N. để đánh ghen. Hậu quả sau cơn ghen của bà Hương là cô N. bị thương tích 10% vĩnh viễn và thiệt hại tài sản (do bị bà Hương đập phá) 2,4 triệu đồng. Phần bà Hương, cũng bị tạm giam hơn 2 tháng để điều tra.



Tháng 7/2006, Viện KSND huyện Cầu Kè truy tố bà Hương về các tội "cố ý gây thương tích" và "hủy hoại tài sản". Xử sơ thẩm vào tháng 9/2006, TAND cùng cấp đã xử phạt bà Hương mức án 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Vụ án đã bị bị hại kháng cáo theo hướng yêu cầu phải phạt tù giam bà Hương. Tại bản án hình sự phúc thẩm vào tháng 12/2006, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên hủy án, giao hồ sơ lại cho VKSND huyện Cầu Kè điều tra lại.



Tại bản giám định pháp y của Phân viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an kết luận cô N bị thương tích đến 25% không như giám định ban đầu. Theo đó, cáo trạng lần này truy tố bà Hương tội "cố ý gây thương tích" theo khoản 1 điều 104 Bộ luật hình sự (BLHS).



Xử sơ thẩm lần 2, TAND huyện Cầu Kè đã tuyên phạt bà Hương 1 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Một lần nữa, bản án đã bị TAND tỉnh Trà Vinh hủy. Xử lần thứ 3, TAND huyện Cầu Kè vẫn giữ nguyên quan điểm, tuyên phạt bà Hương mức án trên. Vụ án một lần nữa bị cấp phúc thẩm hủy. Sau đó hồ sơ vụ án được giao cho VKSND tỉnh giải quyết theo thủ tục chung.



Đến tháng 6/2010, VKSND tỉnh Trà Vinh ra cáo trạng truy tố bà Hương về tội "cố ý gây thương tích" theo khoản 2 điều 104 và tội "hủy hoại tài sản" theo khoản 1 điều 143 BLHS. Xử sơ thẩm lần 4 vào cuối tháng 9/2010, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bà Hương mức án 2 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bản án lần này cũng bị bị hại kháng cáo yêu cầu xử bị cáo bằng hình phạt tù giam.



Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự địa phương mà còn xâm phạm đến sức khỏe, tài sản của người bị hại. Tuy nhiên, xét bị cáo xuất phát từ thành phần lao động nghèo, sống ở nông thôn nên thiếu hiểu biết pháp luật, chưa tiền án tiền sự, sau khi vụ án xảy ra ăn năn, hối hận… hình phạt án sơ thẩm tuyên là phù hợp nên đã bác kháng cáo của bị hại, giữ nguyên mức hình phạt như án sơ thẩm đã tuyên.



2. Trước đó một ngày, TAND TP HCM cũng mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Hương (SN 1958, ngụ quận 2; tạm trú quận Thủ Đức, TP HCM) về tội "cố ý gây thương tích". Nạn nhân trong vụ án này không ai khác là người đàn ông đầu ấp tay gối của bà bao năm qua. Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hương từng có chồng. Sau khi chồng qua đời, từ năm 1996, bà sống cùng ông Hòa Hạ (SN 1954) như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn tại khu phố 5, phường Linh Trung, Thủ Đức.



Cuối năm 2009, cuộc sống giữa Hương và ông Hạ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Hương nghi ngờ chồng có "bồ nhí". Với ý định hủy hoại thân thể của ông Hạ để ông này không có ai có thể "yêu", chiều 7/12/2009, Hương chuẩn bị sẵn một chai nhựa đựng khoảng 300ml dung dịch axít lỏng tạt vào người ông Hạ. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông Hạ thoát chết nhưng vẫn bị thương tích 60% vĩnh viễn.



Cáo trạng của Viện KSND quận Thủ Đức truy tố Hương về tội "cố ý gây thương tích" theo khoản 3 điều 104 BLHS. Tuy nhiên xử sơ thẩm, TAND cùng cấp đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, cộng với bị hại đã làm đơn bãi nại cho bị cáo nên tuyên phạt Hương mức án 3 năm 6 tháng tù. Bản án đã bị VKS kháng nghị yêu cầu tăng án, đồng thời bị cáo cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy mức án bản án sơ thẩm tuyên là phù hợp, TAND TP HCM đã bác kháng nghị của Viện Kiểm sát, kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Hương.





Theo Anh Huy (CAND)