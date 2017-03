Bị mắng, con trai đâm chết mẹ

Phạm Văn Đoàn tại cơ quan công an



Theo Tr.Đức (NLĐO)



Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng cho biết ngày 1-8 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Đoàn (SN 1977 ở thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) về hành vi giết người.Điều đau lòng, nạn nhân của Đoàn lại chính là mẹ đẻ, bà Nguyễn Thị Xô (SN 1955, cùng ở thôn Hạ Câu).Sự việc xảy ra vào 14 giờ ngày 31-7. Sau khi uống rượu đã ngà ngà say, về đến nhà lại bị bà Xô mắng, Đoàn bức xúc lấy 1 dao nhọn (loại dao thường dùng để gọt hoa quả) của gia đình đâm vào ngực trái bà Xô, làm bà tử vong tại chỗ.Được biết, bố Đoàn là liệt sỹ, hy sinh năm 1979. Sau khi chồng mất, bà Xô ở vậy nuôi con.Thay vì thương mẹ, Phạm Văn Đoàn lại chơi bời, sa đọa, nghiện ma túy nặng từ nhiều năm nay.Dù chưa kết hôn nhưng Đoàn vẫn sống như vợ chồng với một phụ nữ người Sơn La và ăn bám vào mẹ. Bà Xô thường xuyên mắng Đoàn vì suốt ngày rượu chè, không chịu làm ăn và sự việc đau lòng đã xảy ra.