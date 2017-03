Bị “mất súng”, bệnh nhân kiện bác sĩ

Ông N.T.P. (44 tuổi, ở xã Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang rất đau khổ vì bị cắt dương vật tại một phòng mạch tư mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm.



Mất “vủ khí” ở phòng mạch tư



Ông P. kể: khoảng năm tháng trước ông tìm đến phòng mạch tư của BS A. (thị trấn Ninh Hòa) để khám do đau nhức dương vật và chảy mủ ở phần đầu dương vật. BS nói do bệnh nặng, cách tốt nhất là cắt bỏ “súng”, cắt tại phòng mạch hay vào bệnh viện là tùy bệnh nhân. Sáng hôm sau, ông P. trở lại phòng mạch và cho BS cắt đứt khoảng một nửa “nòng súng”, chi phí phẫu thuật và thuốc men 2 triệu đồng.



Hơn tháng sau, do vết mổ sưng, đau nhức và chảy mủ nên ông P. quay trở lại phòng mạch và được BS cắt trọn dương vật với chi phí 200.000 đồng.



Mất “của quý” nhưng bệnh không thuyên giảm, ông P. lại tìm đến phòng mạch, BS A. yêu cầu ông nhập viện. Tại bệnh viện, BS A. mổ sâu vô phần chân dương vật và nạo các hạch bẹn. Nằm viện cả tháng không khỏi, người nhà đưa ông P. đến Bệnh viện Quân y 87 (TP Nha Trang) rồi vào Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM).



Tại hai bệnh viện này, ông P. được khuyên về “bắt đền” BS bởi lẽ bệnh tình của ông lẽ ra chưa cần phải “trảm” như thế. Uất ức vì bị “tước vũ khí” và đau nhức triền miên, ông P. đã viết đơn gửi Phòng tiếp công dân tỉnh để kiện BS A..



Tai nạn nghề nghiệp?



BS A. cho biết ông P. tìm đến phòng mạch tư của ông trong tình trạng dương vật đã bị hoại tử và bí tiểu, hai tinh hoàn sưng to. Ông nói: “Lẽ ra tôi phải dứt khoát cho chuyển vào bệnh viện để phẫu thuật, nhưng vì hơi chủ quan, thấy ca này cũng trong tầm tay mà bệnh nhân lại bị bí tiểu nên tôi đã xử lý luôn tại phòng mạch”. BS A. cho biết chỉ cắt “súng” lần đầu tại phòng mạch, lần thứ hai (cắt trọn dương vật và nạo hạch bẹn) được thực hiện ở Bệnh viện huyện Ninh Hòa.



Kể từ khi biết ông P. gửi đơn kiện, BS A. đã năm lần bảy lượt tìm đến nhà để thăm hỏi, hỗ trợ, động viên ông P. trở lại bệnh viện tiếp tục điều trị, đồng thời đề nghị hỗ trợ một khoản tiền. Do bệnh nhân từ chối nên cứ mỗi lần đến thăm, BS A. lại đề nghị tăng dần số tiền hỗ trợ, từ 3 triệu lên 10, 20, 30 triệu đồng... Theo lời ông P., vì không đồng ý nhận tiền nên trong lần gặp cuối cùng mới đây, ông đã “hét giá” lên 200 triệu đồng khiến BS A. “chùn tay”.



Từ ngày bị cắt “súng”, mấy tháng qua ông P. không thể đi làm thuê do vết mổ chảy mủ và đau nhức, ngay cả việc vệ sinh thân thể hằng ngày cũng phải nhờ vợ trợ giúp. Trong khi đó suốt mấy tháng qua BS A. cũng sống trong âu lo. Ông nói: “Tôi rất ân hận vì đã gây đau khổ cho người bệnh, càng ân hận hơn khi ngay từ đầu không dứt khoát chuyển bệnh nhân vào viện”.