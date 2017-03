Bị phạt tiền vì tung tin cá sấu cắn người

Nhiều người dân xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, Long An cho biết: Khi nước ở vùng Đồng Tháp Mười dâng cao trong đợt lũ lịch sử vừa qua, tại khu vực này râm ran tin đồn cá sấu cắn người. Cụ thể, ông Nguyễn Văn B. (ngụ trong xã) đã rêu rao cá sấu cắn cháu ông bị thương và cắn chết người khác. Thông tin còn được thêu dệt rằng có hơn 30 con cá sấu của một trang trại trong huyện bị sổng chuồng do nước lũ lên cao, chủ trang trại đã treo thưởng 100 triệu đồng cho người nào bắt được một con cá sấu. Thậm chí, đã có người dùng xuyệt điện bắt được một con cá sấu.

Thông tin thất thiệt trên nhanh chóng lan rộng cả vùng Đồng Tháp Mười khiến người dân hết sức hoang mang. Nhiều người không dám đi đánh bắt, thả chài lưới cá vì sợ cá sấu cắn. Trẻ em cũng sợ cá sấu đến nỗi không dám ra sông, suối tắm.

Để ổn định tình hình tại địa phương, Công an huyện Mộc Hóa đã vào cuộc. Sau khi xác minh tại các bệnh viện trong vùng và kiểm chứng nhiều nguồn thông tin khác, công an huyện xác định thông tin cá sấu sổng chuồng là hoàn toàn bịa đặt. Làm việc với cơ quan chức năng, ông B. cũng thừa nhận chỉ nói cho… vui miệng. Do hành vi này gây hoang mang dư luận, làm mất trật tự an toàn địa phương nên cơ quan chức năng huyện đã ra quyết định xử phạt ông B. 2 triệu đồng. Công an huyện Mộc Hóa cũng đề nghị người dân cảnh giác, kịp thời tố giác các hành vi phao tin đồn nhảm để ổn định an ninh trật tự xã hội.

M.PHONG