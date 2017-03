Bị phạt tù vì làm nhục chánh án

Đến nay bị cáo Đào đã bị bắt tạm giam bốn tháng bảy ngày. Người bị hại trong vụ án này là ông Trương Quốc Dũng, Chánh án TAND TP Quy Nhơn, có đơn xin vắng mặt do bận công tác. Ngoài ra, phiên tòa còn vắng tất cả nhân chứng là thẩm phán, cán bộ của TAND TP Quy Nhơn. Trước đó, phiên tòa xử vụ án này đã bị hoãn hai lần do vắng mặt người bị hại, nhân chứng, kiểm sát viên.





Bị cáo Nguyễn Thị Xuân Đào tỏ thái độ hối hận về hành vi của mình. Ảnh: TẤN LỘC

Theo cáo trạng, bà Đào là bị đơn trong vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản, bồi thường thiệt hại và đòi lại tài sản với nguyên đơn Nguyễn Thị Tuyết Hoa đang được TAND TP Quy Nhơn thụ lý giải quyết. Ngày 30-8-2013, bà Đào ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ngôi nhà đang tranh chấp và làm thủ tục sang tên cho bà Nguyễn Thị Hồng Liên. Ngày 10-9-2013, Thẩm phán Ngô Xuân Định ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời kê biên tài sản đang tranh chấp theo yêu cầu của nguyên đơn Nguyễn Thị Tuyết Hoa. Sáng hôm sau, bà Đào cùng bà Liên đến trụ sở TAND TP Quy Nhơn tìm gặp Thẩm phán Định hỏi lý do.

Do không gặp được ông Định nên bà Đào tìm gặp ông Trương Quốc Dũng để hỏi lý do không cho bà bán nhà. Dù được giải thích nhưng bà Đào không đồng tình mà cho rằng ông Dũng có tiêu cực trong việc chỉ đạo giải quyết vụ án. Thấy bà Đào la ó gây ồn ào trong phòng làm việc nên ông Dũng mời về và gọi bảo vệ đến. Trong lúc ông Dũng đang mở cửa phòng thì bất ngờ bà Đào lấy một cái quần thun dài của phụ nữ từ phía sau xông đến tròng vào đầu ông chánh án rồi nắm quần ghì kéo ông đi ra hành lang trụ sở tòa án. Ngoài ra, bà Đào còn có nhiều lời chửi mắng, sỉ nhục ông Dũng trước đám đông. Dù được nhiều người can ngăn, bà Đào vẫn tiếp tục miệt thị ông chánh án. Sau đó, công an đến lập biên bản phạm tội quả tang đối với bà Đào.

Tại phiên tòa, bị cáo Đào liên tục khóc, tỏ thái độ hối hận. “Lúc đó bị cáo mất bình tĩnh nên không kiểm soát được lời nói, hành động của mình. Trong những ngày nằm trong trại giam, bị cáo hết sức hối hận. Bị cáo đã học võ đạo về chữ nhẫn nhưng không hiểu sao lúc đó bị cáo lại có lời lẽ, hành động như vậy. Bị cáo xin lỗi anh Dũng và rất mong mọi người lượng thứ” - bị cáo Đào nói.

Mặc dù VKSND tỉnh Bình Định truy tố bị cáo Đào tội làm nhục người khác theo điểm d khoản 2 Điều 121 BLHS (có mức án 1-3 năm tù) nhưng HĐXX đã tuyên án dưới khung.

TẤN LỘC