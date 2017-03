Bị quấy rầy, lỡ tay giết người

Theo cáo trạng, Lê Văn Buôn và Nguyễn Thanh Hùng là anh em bà con cô cậu ruột. Chiều 25.9.2011, sau một chầu nhậu, Buôn đến nhà Hùng dọn đồ ăn định nhậu tiếp thì bị Hùng ngăn và bảo: “Mai mốt nhậu ở đâu thì nhậu, không cho nhậu ở đây”.







Buôn không nói gì, lấy xe bỏ đi rủ thêm mấy người bạn khác nhậu tiếp. Nhậu hết tiền, Buôn cầm luôn xe gắn máy để lấy tiền nhậu. Sau 4 chầu nhậu, khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Buôn lại đến nhà anh Hùng đập cửa.Xót của, lại bị Buôn phá giấc ngủ, Hùng đi ra mở cửa và nhặt một thanh sắt đánh vào đầu Buôn nhiều cái làm Buôn té ngã, tử vong. Thấy vậy, Hùng hoảng sợ, kéo xác Buôn bỏ xuống sông để phi tang.Hai ngày sau, người dân phát hiện xác Buôn nổi trên sông nên trình báo công an. Hùng bị bắt sau đó.Tại tòa, Hùng khai do Buôn nhiều lần đến nhà nhậu nhẹt rồi ói mửa, bày đồ để Hùng dọn dẹp nên Hùng không cho nhậu. “Tối đó, Buôn đập hỏng cửa và không cho ai trong nhà bị cáo ngủ nên tức giận đánh Buôn, không ngờ lỡ tay…”, Hùng nói.Theo Hội đồng xét xử, hành vi của Hùng là nghiêm trọng. Tuy nhiên, do gia đình bị hại đã bãi nại, Hùng là lao động chính trong gia đình, từng có thời gian đi bộ đội, gia đình có công… nên giảm án cho Hùng 1 năm tù.Theo Lê Nga (TNO)