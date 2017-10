Bị so với đàn vịt trên Facebook, hiệu trưởng nhờ đến CA

Ông cho rằng hai người này đã xúc phạm, nhục mạ ông và gia đình trên Facebook.



Theo ông A., con rể của ông làm việc tại trung tâm từ tháng 4-2015 đến tháng 3-2017 thì xin nghỉ việc. Lúc này con rể ông phát hiện bảng lương ma, trong đó mức lương của ông hơn 8 triệu đồng/tháng nhưng ông thực nhận chưa đến một nửa. Vì điều này nên hai bên gửi nhiều email qua lại và lãnh đạo trung tâm giải thích đó là bảng lương ma chứng minh mức thu nhập của các giáo viên, nhân viên nhằm tạo điều kiện cho họ được đi du học.

Dù ông A. không dính dáng gì đến chuyện này nhưng từ ngày 3-9, một tài khoản Facebook được cho là của một giáo viên trung tâm liên tục xúc phạm ông. Vì điều này mà con trai và con rể của ông đến trung tâm lớn tiếng và nơi đây đã gửi đơn yêu cầu Công an phường Mũi Né xử lý hành vi vào trung tâm gây rối.

Sau đó hai tài khoản Facebook được cho là của lãnh đạo và giáo viên trung tâm xúc phạm gia đình ông, so sánh con ông với… đàn vịt! Họ còn chửi vợ chồng ông “già mà ngu”…

Theo Công an phường Mũi Né, ngày 20-9, sau khi nhận đơn của trung tâm, địa phương đã mời ông A. đến làm việc. Tại buổi làm việc này, ông cho là gia đình không gây rối và đề nghị công an xử lý hành vi làm ảnh hưởng danh dự, uy tín của hai phụ nữ của trung tâm đối với gia đình ông. Công an ghi nhận và sẽ tiếp tục mời hai bên để giải quyết.

Chiều 5-10, trao đổi với chúng tôi, một trong hai phụ nữ của trung tâm thừa nhận có viết trên Facebook nhưng sự việc không nghiêm trọng như ông A. tố cáo.

Được biết Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã đến trung tâm làm rõ vụ việc này và Công an TP Phan Thiết cũng đã thụ lý đơn của ông A.