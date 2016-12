Bị sóng đánh rơi xuống biển, 3 ngư dân mất tích

Cũng theo văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, hiện tàu cá BĐ- 95472 TS đang đưa ngư dân Trần Thi Thời (34 tuổi) vào đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) cứu chữa. Tuy nhiên, do sóng to, gió mạnh nên tàu chưa thể cập được vào cầu cảng của đảo Phan Vinh. Rạng sáng 28-12, trong khi đang tham gia đánh bắt hải sản trên tàu cá BĐ- 95472 TS tại vùng biển gần đảo Phan Vinh, ngư dân Trần Thi Thời bị gãy xương cổ tay do tai nạn lao động.