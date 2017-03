Bị sửa án vì buộc giao đất không đúng

Theo đơn kiện, ông C. được cha cho một mảnh đất và sử dụng trồng lúa, dừa, tràm vàng và cột trâu từ năm 1975. Năm 1999, cha ông ký giấy cho ông kê khai đăng ký sử dụng. Đến năm 2002, phát hiện bà L. (chung sống như vợ chồng với cha ông) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất này nên ông khiếu nại. Tại các buổi hòa giải, ban đầu bà L. đồng ý trả lại đất, sau bà đổi ý. Năm 2005, bà L. chết, các con bà không đồng ý trả đất nên ông C. khởi kiện đòi lại.

Quá trình tòa giải quyết, phía bị đơn cho rằng nguồn gốc đất là của cha ông C. Sau đó, toàn bộ đất được đưa vào tập đoàn rồi tập đoàn cấp lại cho bà L. canh tác. Gia đình bà L. canh tác, sử dụng, đăng ký kê khai và đóng thuế đầy đủ. Ông C. không ở trên đất, không đóng thuế nên phía bị đơn không đồng ý trả lại cho ông.

Ông C. thì lý giải phần đất này là đất gò, sản xuất không hiệu quả nên Nhà nước không đưa vào tập đoàn mà để lại cho cha ông làm kinh tế gia đình. Ông sử dụng liên tục từ năm 1975 đến 2007 thì ngưng theo yêu cầu của địa phương. UBND quận 9 không xác định được đất tranh chấp có được đưa vào tập đoàn sản xuất và khi tập đoàn tan rã, đất được cấp cho bà L. hay không nên việc ông đòi lại đất là có cơ sở.

Xử sơ thẩm tháng 12-2011, TAND quận 9 tuyên buộc các đồng bị đơn trả lại phần đất đang tranh chấp cho ông C. vì có cơ sở xác định đây là đất của ông.

Xử phúc thẩm, TAND TP.HCM nhận định thực tế phần đất đang tranh chấp do hộ bà L. sử dụng, có đóng thuế, được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng theo đúng quy trình. Ông C. khai được cho đất và sử dụng từ năm 1975, ông kê khai phần đất này vào năm 1999 nhưng trước đó, năm 1988, bà L. đã được cấp giấy chứng nhận.

Ông C. khai đất ông có ký giáp ranh các thửa đất nông nghiệp năm 1999 là không đúng với hướng dẫn của UBND TP.HCM vì thời điểm này là kê khai đăng ký nhà ở, đất ở. UBND phường Long Trường cho ông kê khai đăng ký đất nông nghiệp là sai nên sau đó các khiếu nại của ông C. đã bị UBND quận 9 bác. Tòa xét án sơ thẩm tuyên buộc bốn người con của bà L. phải giao trả các thửa đất trên cho ông C. là không đúng quy định nên cần sửa án, bác yêu cầu đòi đất của nguyên đơn.

Được biết hiện ông C. đã gửi đơn khiếu nại để xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm nhằm đòi quyền lợi cho mình.

PHƯƠNG LOAN