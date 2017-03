Bị tạm giữ bằng lái vẫn được điều khiển xe

Từng có tranh cãi do quy định không rõ Báo Pháp Luật TP.HCM từng có nhiều bài viết phản ánh các ý kiến khác nhau xung quanh quyền điều khiển xe của người vi phạm giao thông bị tạm giữ bằng lái để đảm bảo việc nộp phạt. Các bài viết này xuất phát từ một vụ cụ thể ở Quảng Ngãi: Sau khi bị lập biên bản vi phạm “chở quá số người” và bị tạm giữ GPLX thì tài xế tiếp tục chạy và gây ra tai nạn. Công ty bảo hiểm từ chối thanh toán viện lẽ vào thời điểm xảy ra tổn thất, người điều khiển xe không xuất trình được GPLX hợp lệ. Lý do này không được chủ xe chấp thuận viện lẽ tại thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế chỉ bị tạm giữ GPLX để CSGT giải quyết việc vi phạm giao thông chứ không phải không có GPLX hay bị tước GPLX. Do Nghị định 34/2010 và nhiều văn bản liên quan không đề cập đến việc này nên có cơ quan nói tài xế trên đúng, có cơ quan nói tài xế trên sai. Đơn cử, Tổng cục Đường bộ VN cho rằng “khi người lái xe bị cơ quan thẩm quyền tạm giữ GPLX nhưng vẫn điều khiển phương tiện trong tình trạng không có GPLX là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ”. Trong khi đó, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) thì cho rằng người lái xe vẫn được quyền điều khiển phương tiện… Không phạt khi chờ ra quyết định Theo chúng tôi, về nguyên tắc, khi bị tạm giữ GPLX để đảm bảo việc nộp phạt thì tài xế không được lái xe. Tuy nhiên, trước giờ chúng tôi vẫn có sự du di để tài xế được điều khiển xe trong thời gian chờ nộp phạt. Tới đây, với Nghị định 71/2012 chúng tôi sẽ có cơ sở pháp lý để không phạt những người thuộc trường hợp nêu trên về lỗi không có GPLX. Một lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Đồng Nai DUY ĐÔNG ghi Sẽ nghiên cứu thêm Nghị định 71 Khi thực hiện Nghị định 34/2010, chúng tôi không cho phép người bị tạm giữ GPLX được điều khiển các loại xe cơ giới cho đến khi nộp phạt xong. Lực lượng tuần tra, kiểm soát chỉ chấp nhận cho họ xuất trình biên bản vi phạm để điều khiển xe từ nơi vi phạm về nhà ở hoặc cơ quan. Trường hợp phát hiện họ vẫn tiếp tục điều khiển xe sau đó thì lực lượng tuần tra, kiểm soát sẽ lập biên bản xử lý lỗi điều khiển phương tiện không có GPLX. Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu Nghị định 71/2012 để triển khai thực hiện vào tháng 11. Tạm thời chúng tôi chưa có ý kiến về việc tới đây trong thời gian bị tạm giữ GPLX tài xế có được sử dụng biên bản vi phạm để điều khiển xe hay không. Đại tá TRẦN HOÀI BẢO, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Tiền Giang HÙNG ANH ghi