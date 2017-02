Bí thư Đà Nẵng bác bỏ thông tin đi xe biển số giả

Gần đây có tờ báo thông tin chiếc xe mang biển số xanh 43A-299.99 hiệu Toyota Avalon Limited mà Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đang đi theo giá thị trường khoảng trên 2,5 tỉ đồng, được cho là đã vi phạm Điều 5 Khoản 2 Quyết định số 32/2015 của Thủ tướng Chính phủ (quy định tiêu chuẩn Bí thư thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được sử dụng xe dưới 1,1 tỉ đồng).

Đồng thời, chiếc xe này còn được cho là trùng với biển số một chiếc xe Land Rover của một doanh nghiệp và cả hai chiếc xe này đều không tồn tại trên mạng Đăng kiểm Việt Nam (xe biển số giả-PV).



Xe của Bí Thư Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: LÊ PHI.

Trao đổi với báo chí về các thông tin trên, ngày 22-2, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho hay việc đăng thông tin trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của TP Đà Nẵng. "Không có ai làm chuyện tày trời đi xe biển số giả như vậy cả"- ông Anh nói.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khẳng định biển số xe ông đang đi là hoàn toàn thật chứ không phải là giả. “Chúng tôi đang cân nhắc có nên đi kiện tờ báo đó vì tội bôi nhọ hay không”, ông Anh cho biết.



Cà vẹt xe được đăng ký cho Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI.

Theo ông Anh, qua kiểm tra thì cả hai chiếc xe trên đều là thật vì hai xe này một xe biển trắng, một xe biển xanh. Một xe biển số công vụ và một xe biển trắng là của tư nhân.

“Qua báo cáo của công an thì chiếc xe biển trắng Land Rover cũng là thật luôn. Xe biển xanh và biển trắng trùng số nhau là hoàn toàn bình thường”, ông Anh nói.

“Ngoài ra, Thành uỷ Đà Nẵng cũng không chịu trách nhiệm trước việc xe trắng trên lưu hành ngoài là thật hay giả. Nếu nó có giả thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm. Nhưng thực sự xe này cũng thật luôn”, ông Nguyễn Xuân Anh nói.



Hoá đơn xuất hành chưa cộng thuế GTGT chỉ có 1,18 tỉ đồng. Ảnh: LÊ PHI.

Trong khi đó, ông Đào Tấn Bằng, Chánh văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng cũng khẳng định, xe của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đang đi 43A-299.99 được Bộ Công an cấp và đăng kiểm cho lưu hành.

“Việc một tờ báo nói xe của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đang đi vi phạm quy định mua sắm tài sản công là không đúng. Hiện nay xe mà Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đang đi theo hoá đơn mua bán là 1,18 tỉ đồng (cộng thuế thành 1,3 tỉ đồng), chứ không phải 2,5 tỉ như tờ báo nói”, ông Bằng cho hay.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cũng cho hay chiếc xe ông đi biển số 43A-299.99 là do doanh nghiệp tặng. Từ thời các vị tiền nhiệm trước cũng đã từng nhận một số xe do doanh nghiệp tặng, trong đó có hai chiếc Mercedes do Thành uỷ quản lý, một xe Mercedes do UBND TP sử dụng, một xe Mercedes đang được đoàn ĐBQH sử dụng.

“Trước đây, tôi đi một chiếc xe rất cũ kỹ đã sử dụng cách đây mấy chục năm. Xe cũ kỹ quá nên sau đó Văn phòng Thành uỷ bố trí chiếc xe Toyota biển 43A-299.99 hiện tại. Từ khi tôi lên Bí thư đến nay chưa hề dùng ngân sách mua chiếc xe nào”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định.

Cũng theo Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Thành uỷ Đà Nẵng sẽ có văn bản báo cáo Ban tuyên giáo trung ương, Bộ TT&TT để làm rõ việc đưa tin bôi nhọ uy tín TP nói trên.