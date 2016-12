Bí thư Đà Nẵng: Làm hôm nay là lo cho mai sau

(PL)- Sáng 27-12, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện đề án “TP bốn an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh việc thực hiện đề án “TP bốn an” là rất quan trọng và đây là việc cực lớn. Lãnh đạo TP và các quận, huyện bắt tay làm ngay hôm nay chính là làm để cho con cháu sau này có được cuộc sống tốt đẹp hơn. “Mà đã làm cho tương lai con cháu thì quyết tâm phải cao hơn” - ông Anh nói. Ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng mục tiêu đề ra cho từng vấn đề đã được chỉ rất rõ, vì vậy đừng để trên hô hào, quán triệt nhưng khi xuống dưới thì làm lơ mơ. Theo ông Anh, bên cạnh nỗi lo về thực phẩm độc hại ảnh hưởng đến giống nòi, tội phạm gia tăng, lo lắng vấn nạn tai nạn giao thông thì có một nỗi lo rất lớn khác đó chính là tệ nạn ma túy. “Ở đây ai cũng có con cháu, nếu lỡ để con cháu mình vướng vào ma túy thì có làm to đến mấy, có tiền của đến mấy thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì” - ông Anh nói. LÊ PHI