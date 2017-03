Bí thư Đà Nẵng: 'Tôi xin lỗi vì giải quyết khiếu nại tố cáo chậm trễ'

(PLO)- “Tôi sợ nhất là chúng ta không thấy sai, thấy sai rồi mà không chịu sửa tìm mọi lý lẽ để quanh co, đổ lỗi cho lý do này lý do khác. Đó là cái nguy hiểm nhất”, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.