Bí thư Đinh La Thăng: Công an phải giỏi võ

Nói chuyện tại đây, Bí thư Thành ủy biểu dương những thành tích của lực lượng và cho rằng mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, trong đó có lực lượng PC45 phải không ngừng nỗ lực tiếp tục kéo giảm tội phạm, nhất là những tội phạm có tổ chức. Ông cũng cho rằng Công an TP, đặc biệt lực lượng PC45 phải giỏi võ để tấn công tội phạm, bảo vệ người dân và du khách cũng như để tự vệ. “Tội phạm mỗi khi nghe đến PC45 vừa dũng cảm vừa giỏi võ phải khiếp sợ và tránh xa… Nếu cần TP sẽ hỗ trợ ngân sách để Công an TP học võ và giỏi võ” - ông nói.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng tặng quà cho lực lượng PC45. Ảnh: T.LÂM

Cùng ngày, ông Đinh La Thăng cũng đến thăm, chúc Tết BV Chợ Rẫy. Ông đề nghị BV Chợ Rẫy mở rộng các bệnh viện, khoa vệ tinh tại TP cũng như các tỉnh, thành khu vực phía Nam để chăm sóc sức khỏe người dân được tốt hơn.