Bí thư Đinh La Thăng: 'Không ngồi đổ lỗi cho nhau chuyện tụt hậu'

Phát biểu tại tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của TP.HCM vào sáng 14-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khẳng định chúng ta đã đi qua một chặng đường dài phát triển đáng tự hào nhưng nghiêm khắc đánh giá thì còn phải nỗ lực vượt bậc mới mong thoát cảnh phải tụt hậu lại phía sau.

Với TP.HCM, ông Thăng cho rằng trong quá khứ, TP với tên gọi Sài Gòn đã từng là một trung tâm của cả khu vực, được tôn vinh là “Hòn ngọc Viễn Đông”. “Ở đây không chỉ là vấn đề danh hiệu, danh xưng mà là lòng tự trọng và nỗ lực quốc gia. Quá trình tụt hậu của TP so với các đối tác khu vực có những lý do khách quan, chủ quan và không thể là cái cớ để chúng ta ngồi đổ lỗi cho nhau. Nhưng dù là lý do gì và nguyên nhân từ đâu thì điều đó cũng đang khiến chúng ta cảm thấy tiếc nuối như một sự thật cay đắng không thể chấp nhận” - ông Thăng nói.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tá Lâm

Từ những đánh giá đó, ông Thăng kêu gọi nhân dân TP không chấp nhận sự thật đó như một thứ định mệnh. “Cha anh chúng ta không sợ hy sinh, viết nên huyền thoại về chiến tranh giải phóng cũng với tinh thần không chấp nhận sự đô hộ của ngoại bang như một định mệnh. Hôm nay, chúng ta ở đây để cùng nói với toàn thể đồng bào TP rằng sẽ cùng nhau phấn đấu hết mình để trước hết TP.HCM tiếp tục vững chắc ở vị trí đầu tàu, tiếp tục dẫn dắt sự phát triển cho cả khu vực phía Nam, tiếp tục là động lực cho những mục tiêu chiến lược của cả nước. Và ước muốn lớn hơn là giành lại cho TP ngôi vị trung tâm tài chính, khoa học-công nghệ… của khu vực Đông Nam Á” - ông Thăng khẳng định với sự năng động của mỗi người dân TP, kiên cường, dám chấp nhận thử thách thì sẽ làm được mong muốn đó.



Theo ông Thăng, những gì nói miệng dễ gấp trăm, gấp ngàn lần thực hiện nó bằng hành động. Vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những phương cách hiệu quả nhất để biến ước mơ thành hiện thực. Đây chính là lúc mà phong trào thi đua yêu nước cần phải được đẩy mạnh hơn bao giờ hết, bởi tầm vóc sứ mệnh lớn lao của nó.

Vì thế, trong thời gian tới, ông Thăng yêu cầu thay vì đưa ra các khẩu hiệu hoành tráng thì hãy xây dựng từng nội dung hành động chi tiết cho mỗi mục tiêu cụ thể. “Dù muốn nói gì thì chúng ta cũng phải luôn nhớ, chất lượng cuộc sống mới là thước đo cao nhất, chính xác nhất cho hiệu quả của mọi hoạt động. Chúng ta cùng biến TP.HCM thành nơi đáng sống nhất với bất cứ ai, chứ không phải để các đơn vị, các bộ phận hay cá nhân khoe thành tích” - ông Thăng nói.