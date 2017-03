Bí thư Đinh La Thăng: ‘Việc gì có lợi cho dân phải làm ngay!’

Sẽ xử lý rất nghiêm vụ quán cà phê Xin Chào! Tại buổi gặp, có ý kiến yêu cầu Thường vụ Thành ủy xem xét, tìm hiểu động cơ, xử lý nghiêm những sai phạm của lực lượng chức năng trong vụ việc khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào ở huyện Bình Chánh. Trả lời vấn đề này, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định Thành ủy đã chỉ đạo, quan điểm là sẽ xử lý rất nghiêm. Qua vụ việc này, TP.HCM cũng sẽ chấn chỉnh lại hệ thống công an trong toàn TP. Sớm triển khai đội săn bắt cướp Liên quan đến ý kiến trăn trở về trật tự an toàn xã hội, Bí thư Đinh La Thăng khẳng định kiên quyết thiết lập đội săn bắt cướp. Ông Thăng cho biết đã có chỉ đạo nhưng Công an TP làm chậm. Cho nên thời gian tới, Thành ủy TP.HCM sẽ đôn đốc chỉ đạo để sớm triển khai. Liên quan đến những kiến nghị trong lĩnh vực y tế, ông Thăng cho hay những vấn đề bức xúc về y tế, lãng phí nguồn lực, Thành ủy đã có chỉ đạo rà soát nguồn lực đất đai, nhà cửa, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, không lãng phí.