Bí Thư Đinh La Thăng yêu cầu điều tra, xử nghiêm hai vụ cướp, giết người

Vụ thứ nhất là vụ cướp táo tợn xảy ra chiều 6-5 tại khu dân cư thuộc phường 13, quận Bình Thạnh. Trong lúc trú mưa, anh Nguyễn Ngọc Nguyên (quê Bình Định) bị ba thanh niên đi xe máy áp sát. Chúng tấn công anh tới tấp, đồng thời một người gí roi điện vào người anh. Ngay sau đó nhóm người này cướp xe của anh Nguyên rồi tẩu thoát. Hiện công an đã bắt được các nghi can có tuổi đời từ 15 đến 16.

Vụ thứ hai xảy ra tại phường 15, quận 8 cũng trong ngày 6-5. Ở vụ này, một nhóm thanh niên sau khi va chạm giao thông rồi cự cãi với một người mua phế liệu đã dùng dao truy đuổi và dùng đá tấn công khiến người này tử vong…

Văn bản yêu cầu giám đốc Công an TP khẩn trương chỉ đạo công an các quận xảy ra hai vụ án trên điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc nhằm lấy lại niềm tin trong nhân dân, ổn định tình hình an ninh trên địa bàn. Kết quả xử lý phải được báo cáo lên bí thư Thành ủy.