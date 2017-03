Bí thư Đồng Nai yêu cầu điều tra vụ chôn chất thải tại KCN Formosa Nhơn Trạch

“Tôi khẳng định đơn vị nào gây ô nhiễm môi trường đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không có chuyện bao che hay giơ cao đánh khẽ” - ông Cường nhấn mạnh.

Cùng ngày, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ việc. Do chuyên án đang điều tra nên công an tỉnh chưa thể công bố mức độ vi phạm của doanh nghiệp này.

Chiều 28-7, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở TN&MT tỉnh phát hiện tại Công ty Chin Well Fasteners có hai đường ống xả thải. Một ống được thiết kế xả thẳng ra cống thoát nước, không qua xử lý. Lực lượng chức năng còn phát hiện hàng trăm tấn bùn thải được chôn lấp trong khuôn viên công ty này.

Năm 2001, Formosa thuê đất với thời hạn 50 năm tại KCN Nhơn Trạch 3, mở ra phân khu KCN. Trong phân khu này có nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư và Công ty Chin Well Fasteners VN nằm trong phân khu này.