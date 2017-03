Bí thư Hội An: “Du khách bức xúc có phần lỗi của chúng tôi!”

Ngày 26-4, UBND TP Hội An đã chính thức họp báo tường trình về sự “phẫn nộ” của dư luận, người dân trong những ngày qua đối với việc kiểm soát vé của du khách khi vào phố cổ.

Trốn vé gây thất thu tới 40%

Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy TP Hội An, chia sẻ: “Phố cổ Hội An được như ngày hôm nay là có sự đóng góp của cơ quan truyền thông, của những người yêu Hội An. Cơn bão thông tin của truyền thông và mạng xã hội vừa qua đã làm cho lãnh đạo, người dân phố cổ rất buồn. Nhưng tôi không thấy đó là điều khó chịu mà còn cảm ơn sự phê phán của cộng đồng mạng và báo chí. Để chúng tôi nhìn ra cái sai của mình”.

Ông Sự buồn vì có những tờ báo đưa sai thông tin về du khách ở Hội An. Có bài báo viết, chụp ảnh Hội An vào lúc đêm khuya rồi quy kết “Hội An vắng như chùa Bà Đanh” là không đúng. Bởi lượng du khách thời gian này vẫn không có gì thay đổi nhiều.

Ông Sự cũng cho biết việc bán vé tham quan phố cổ Hội An là việc phải làm và đó là nguồn tiền để TP tu sửa di tích, nhà cổ hằng năm có nguy cơ đổ sập. Chính nguồn tiền vé đã chi ra 85% cho việc trùng tu, sửa chữa kịp thời các di tích này. Nhờ nguồn tiền thu từ bán vé này mà 20 năm qua phố cổ Hội An còn giữ được những quần thể nhà cổ như hiện nay.





Hội An sẽ khắc phục hình ảnh thiếu thân thiện của lực lượng soát vé của du khách. Ảnh: LÊ PHI

Theo ông Nguyễn Sự, chính báo chí, cộng đồng mạng và du khách bức xúc trong mấy ngày qua là ở cung cách kiểm soát vé của nhân viên phố cổ chứ không phải do việc bán vé. “Đó là lỗi của anh em soát vé nhưng có cả phần trách nhiệm của tôi đã không thông tin kịp thời và chưa sâu sát. Đây là dịp chúng tôi nhìn lại mình. Không phải cái gì mình cũng đúng đâu, cũng có cái mình làm trật lất. Còn việc soát vé là chúng tôi nhằm chống thất thu. Bởi hiện tại phố cổ đang thất thu tới 40% vì nạn trốn vé do một số hãng lữ hành, hướng dẫn viên du lịch gây ra” - ông Sự tâm sự.

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao TP Hội An, cũng cho hay từ năm 2007, Hội An đã quy định khi du khách vào phố cổ thì mua vé trọn gói. Việc thực hiện bán vé cho du khách nước ngoài là 120.000 đồng/vé và du khách trong nước là 80.000 đồng/vé đã được thực hiện mấy năm nay và không hề có sự phản đối nào của du khách. Trên thế giới, các điểm tham quan cũng tổ chức bán vé như Hội An.

“Thời gian qua Hội An thất thu vé quá lớn vì một số hãng lữ hành và hướng dẫn viên du lịch làm ăn không đàng hoàng. Hướng dẫn viên tự do trốn không mua vé bằng hình thức thả khách vào trong phố cổ mà không được nghe thuyết minh, tìm hiểu tường tận về di sản Hội An. Mặc dù các du khách đi theo tour này đều đã trả tiền cho hãng lữ hành đó để họ mua vé. Việc soát vé là chúng tôi muốn lấy lại quyền cho du khách nhưng khi thực hiện thì cách hành xử của nhân viên chưa thân thiện, tạo ra sự phản cảm” - ông Phùng nhìn nhận.

Để minh chứng cho việc gian lận vé, ông Phùng đưa ra một loạt danh sách các công ty lữ hành có hướng dẫn viên trốn mua vé bị TP Hội An phát hiện. Thậm chí có cả hiện tượng hướng dẫn viên chỉ mua vé cho 50 khách nhưng lại dùng vé này quay vòng để đưa các khách khác vào tham quan phố cổ để tư lợi. Ngoài ra Hội An quy định miễn phí vé cho trẻ em dưới 16 tuổi (kể cả trẻ em nước ngoài) nhưng nhiều công ty lữ hành vẫn lấy tiền vé của cả trẻ em chỉ hai tuổi.

Không bán vé tiền đâu trùng tu phố cổ

Tại cuộc họp báo này, ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy TP Hội An, đã công khai số tiền thu từ việc bán vé từ năm 2000 đến nay là 255 tỉ đồng, trong đó nộp ngân sách là 160 tỉ đồng, còn lại là dùng vào trùng tu di tích, phục vụ các hoạt động văn hóa, tổ chức phố đêm miễn phí cho du khách, biểu diễn văn nghệ, nghiên cứu, trang trí, trả lương nhân viên...

Theo ông Sự, nếu chỉ dựa trên việc thu thuế để trùng tu di tích thì không bao giờ đủ. Cụ thể, năm 2013 việc thu thuế trong phố cổ thuộc phường Minh An chỉ được 4,7 tỉ đồng. Bí thư Thành ủy TP Hội An Nguyễn Sự cũng bác bỏ thông tin: “Có thông tin cho rằng hằng năm Hội An được UNESCO hỗ trợ 1 triệu USD là hoàn toàn không đúng. Nói như vậy là bậy. Hoàn toàn không có điều này”.

Ông Sự cũng cho biết sắp tới TP Hội An sẽ công bố công khai, có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các hướng dẫn viên và hãng lữ hành trốn mua vé. Đối với khách Việt Nam đi lẻ, nhóm nhỏ thì sẽ không kiểm soát vé mà chỉ soát vé đối với người đi theo đoàn. Tuy nhiên, Hội An cũng sẽ có biện pháp để xử lý và phòng ngừa hiện tượng hướng dẫn viên, hãng lữ hành xé lẻ du khách để tránh việc kiểm soát vé.

“Ngoài ra du khách chỉ cần mua vé một lần và sẽ được sử dụng tham quan phố cổ trong suốt thời gian lưu trú. Chúng tôi sẽ nghiên cứu thay đổi trang phục và chuyên nghiệp, thân thiện hơn trong việc soát vé của nhân viên để tránh việc xung đột với du khách” - ông Sự nói.

Ông Sự cũng giãi bày nếu ai nói người Hội An không mặn mà với di tích là ông hoàn toàn phản đối. “Nếu không mặn mà thì họ có chịu hy sinh để đi bộ, đi xe đạp và chung tay xây dựng hình ảnh phố cổ hiện nay hay không. Rồi buổi tối bắt họ tắt điện để thắp lồng đèn họ cũng hồ hởi hưởng ứng. Có yêu Hội An lắm họ mới hy sinh thế chứ. Tôi cho rằng người dân họ yêu phố cổ còn hơn cả mức độ mặn mà nữa kia” - ông Sự bộc bạch.

Ông Sự cũng cho biết sự việc vừa qua là dịp để lãnh đạo Hội An cảnh tỉnh, nhìn lại mình và sẽ có những điều chỉnh hợp lý hơn. Cũng theo ông Sự, nếu việc bán vé mà ảnh hưởng đến đời sống người dân làm cho dân khổ thì Hội An sẽ dẹp ngay việc bán vé. Nhưng thực sự không phải vậy, chính việc bán vé đã góp phần bảo vệ được phố cổ Hội An và làm lợi cho chính người dân.

Chiều cùng ngày, TP Hội An cũng chính thức làm việc với 300 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn trên địa bàn để bàn về việc chống thất thu vé và chấn chỉnh lại các hoạt động du lịch để phục vụ du khách tốt hơn.

LÊ PHI