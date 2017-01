Bí thư Thăng chỉ hướng ‘giải cứu’ Tân Sơn Nhất

Ngày 15-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP đến thăm, chúc tết và kiểm tra tình hình triển khai công tác phục vụ khách đi lại tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TSN), ga Sài Gòn, Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông.

“Thuê chuyên gia để học hỏi, có gì xấu hổ”

Tại Cảng hàng không quốc tế TSN, báo cáo với Bí thư Thăng, ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế TSN, cho biết để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp tết, các hãng hàng không đã có kế hoạch tăng chuyến hai tuần trước tết và hai tuần sau tết. Theo đó, dự kiến sẽ tăng 1.065 chuyến (tăng trung bình 38 chuyến/ngày, cao hơn 7,7% so với lịch bay thường lệ). Với những ngày cao điểm nhất, sân bay TSN phục vụ 807 chuyến bay, tăng hơn 11%.

Để giảm tải, ông Tú cho biết Cảng hàng không quốc tế TSN đã tập trung sửa bến đậu, mở rộng giai đoạn 1 ga quốc tế, làm đường lăn M1 giúp giảm thời gian lăn chờ của các hãng máy bay; đồng thời cho đưa taxi vào bãi đậu (trước đây chạy ngang qua nhà ga quốc tế, giao cắt với sảnh đón) nên không còn ùn ứ bãi xe.

Về công nghệ, ông Tú cho biết đã đẩy mạnh check-in qua Internet. Về quản lý bay, đã đưa đường R1 vào khai thác làm cho tình trạng máy bay chờ đợi giảm hơn 50%. Có những lúc cơ bản không có máy bay chờ, giúp nâng cao chất lượng bay rất nhiều.

Trước báo cáo của giám đốc Cảng hàng không quốc tế TSN, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nói: “Các anh nói đã giảm các máy bay chờ nhưng cách đây một tuần tôi đi Cam Ranh, máy bay của tôi phải chờ sau 11 máy bay khác, sau máy bay tôi đi còn các máy bay khác nữa. Không biết các anh điều hành kiểu gì. Chứng tỏ điều hành chưa khoa học” - ông Thăng đặt vấn đề và nói tiếp: “Các anh bảo bay lòng vòng trên không là do quá tải nhưng điều hành lại thì hết, có phải là do quản lý bay không?”.

Bí thư Thăng đặt vấn đề tại sao nước ngoài điều hành tốt thế mà mình điều hành chưa hiệu quả. “Cần thiết thì các anh thuê chuyên gia vận hành cho mình để mình học. Trong thời điểm cao điểm như thế, chúng ta thuê người ta đến để dạy cho, chả có gì phải xấu hổ cả. Chưa làm được tốt thì mình học, đó là chuyện bình thường” - ông Thăng nói.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng (bìa trái) cùng Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa (giữa) đang trao đổi với lãnh đạo Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Ảnh: HỒNG TRÂM

Hạn chế taxi vào trong nhà ga, dùng xe buýt đón khách

Theo ông Thăng, năm nào hàng không cũng tăng rất nhanh, chúng ta rất nỗ lực cố gắng trong hoàn cảnh TSN quy hoạch chỉ có 25 triệu hành khách mà năm 2016 đã đạt 32 triệu hành khách. Năm 2017 chắc chắn sẽ đạt khoảng 40 triệu hành khách, chúng ta không cản được nhu cầu của người dân. “Đó là theo quy luật kinh tế thị trường, đồng thời cũng là trách nhiệm xã hội. Cùng với đầu tư sân bay Long Thành thì phải nâng cao trách nhiệm, trình độ tại TSN” - ông Thăng đề nghị.

Bí thư Thành ủy đề nghị Cảng hàng không quốc tế TSN lo kết nối từ sân bay thoát ra bên ngoài, tổ chức lại giao thông cho phù hợp. Đặc biệt là đưa thủ tục check-in ra bên ngoài và không cho taxi vào phía trong nhà ga nữa mà dùng xe buýt đưa đón hành khách từ nơi check-in vào. “Đưa đón người thân, người nhà cũng chỉ ở đấy thôi. Bây giờ cứ dồn vào đấy hết, cứ một người đi thì 10 người tiễn, một người về thì 10 người đón. Mỗi người cưỡi một cái taxi vào thì sân bay nào chịu nổi. Chưa nói đến taxi, uber và grab tăng kinh khủng” - ông Thăng nói và đề nghị tất cả việc đó phải tổ chức lại bởi nó tạo nên hình ảnh ùn ứ, lộn xộn ở sân bay, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của một TP hiện đại, đang phát triển.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thăng cũng yêu cầu làm ngay hồ điều tiết để tránh ngập. “Cái khó nhất là đất đã có rồi, đừng có lằng nhằng nữa, làm các tuyến kênh thoát nước, A41, muốn lo được vào mùa mưa phải làm từ mùa khô. Tiếp tục làm việc với Bộ Quốc phòng, đề nghị tiếp tục sử dụng đất cho hợp lý, kết hợp lâu dài phát triển về kinh tế với quốc phòng...” - ông Thăng yêu cầu.

“Phải tăng nữa, tăng mạnh nữa! Muốn tăng trưởng thì phải đẩy hàng không lên. Phối hợp chặt chẽ cùng TP làm sao cải thiện trong và ngoài sân bay. TP sẽ cam kết phối hợp với Bộ GTVT” - ông Thăng nhấn mạnh.

TÁ LÂM - HỒNG TRÂM

Tính toán đưa ga Sài Gòn ra khỏi nội đô

Làm việc với ga Sài Gòn, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị về lâu dài cần tính toán di chuyển ga ra khỏi nội đô hoặc xây dựng đường ray trên cao để giảm tình trạng ùn tắc giao thông cho TP. Mặt khác, ngành đường sắt phải đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng tạo ra các sản phẩm mới để cạnh tranh với thị trường, nhất là khi các hãng hàng không giá rẻ, vận tải đường bộ phát triển. Đặc biệt, trong điều kiện TP.HCM đang tập trung phát triển mạnh về du lịch, ngành đường sắt cần nghiên cứu đưa ra các sản phẩm gắn với du lịch TP như nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian các đoàn tàu du lịch từ TP.HCM đi Nha Trang.

Làm việc với Bến xe Miền Đông, ông Đinh La Thăng đề nghị đưa hành khách về quê đón tết chu đáo với tinh thần thuận lợi nhất, tốt nhất, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn. Đồng thời phải đảm bảo không để xảy ra tình trạng tăng giá vé. “Đừng để người dân cả năm vui vẻ mà khi ra về bực dọc do chất lượng xe cộ. Đừng để xảy ra tình trạng người dân không có xe về quê ăn tết” - ông Thăng nói.

Cũng tại buổi thăm và chúc tết các đơn vị, ông Đinh La Thăng cùng đoàn đại biểu TP đã tham dự lễ xuất quân phục vụ hành khách dịp tết Đinh Dậu tại Bến xe Miền Tây và lễ khai trương tuyến xe buýt mới không trợ giá số 159 - vận chuyển hành khách đến/rời sân bay TSN, xuất phát từ hai bến xe Miền Đông và An Sương.

“Sao không làm lối đi bộ trên cao nối nhà xe với nhà ga?”

Khi nghe ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng hàng không TSN, cho biết đã đưa nhà xe năm tầng vào hoạt động và đang triển khai đường hầm nối giữa nhà xe với ga quốc nội, Bí thư Đinh La Thăng đã đặt vấn đề: “Tại sao các anh không làm lối đi bộ trên cao?”. Trả lời câu hỏi của Bí thư Thăng, ông Đặng Tuấn Tú cho biết: “Hiện tại việc đưa hành khách, hành lý lên rất phức tạp”.

Bí thư Thăng tiếp tục: “Sao không được? Các anh không chịu làm vì sợ ảnh hưởng đến khu vực cho thuê thương mại. Các anh cần phải nghiên cứu cả dưới và cả trên mới thông thoáng được”.

Khi nghe Bí thư Thăng góp ý, ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, ông Trần Doãn Mậu - Giám đốc Cảng vụ miền Nam và ông Đặng Tuấn Tú hứa trong năm 2017 sẽ nghiên cứu triển khai thêm lối đi bộ kết nối trên cao từ nhà xe qua nhà ga quốc nội.