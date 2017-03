Bí thư Thăng: Công an phải làm tội phạm khiếp đảm

Sáng 9-5, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với Công an TP và Công an quận 8 về thành tích phá án. Theo báo cáo của Công an quận 8, vụ án xảy ra từ mâu thuẫn vay mượn tiền mà hai băng nhóm đã dùng mã tấu, hung khí thanh toán nhau.

Bí thư Đinh La Thăng trao bằng khen cho lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự quận 8.

Cụ thể, vào sáng 7-5, một nhóm khoảng 10 thanh niên có liên quan tiệm cầm đồ Đại Phát (đường Đinh Hòa, phường 13, quận 8) cầm mã tấu kéo đến hẻm 44 đường Đinh Hòa chém nhóm người gồm Huỳnh Văn Lượm, Lê Trung Tín, Phan Mạnh Trường. Cuộc truy sát đã làm Tín bị thương ở đầu, tay.

Sau đó nhóm của Lượm, Trường, Tín cùng Huỳnh Sơn (con trai của Lượm) đem hung khí đến tiệm cầm đồ để trả thù. Lúc này tại tiệm có Nguyễn Văn Sang, Mai Đức Huyên, Mai Văn Thảo và Nguyễn Văn Thương, đã đánh trả bằng gậy, mã tấu. Do yếu thế hơn nên Huỳnh Sơn bị chém gây thương tích.

Trong khi hai băng nhóm tiếp tục hẹn nhau một cuộc hỗn chiến thì Công an quận 8 đã kịp thời phát hiện, kêu gọi các đối tượng liên quan đến làm việc. Được biết nguyên nhân cho Phan Mạnh Trường mượn Mai Đức Huyên 2 triệu đồng nhưng chưa trả đủ. Do xảy ra mâu thuẫn nên Huyên đã rủ một số nhân viên tiệm cầm đồ Đại Phát và đồng bọn giang hồ ở ngoài Bắc vào gây án. Nhờ sự ngăn chặn, trấn áp kịp thời nên các đối tượng đã không dám tiếp tục manh động.

Sau khi nghe báo cáo vụ việc, Bí thư Đinh La Thăng thay mặt lãnh đạo TP hoan nghênh, tặng bằng khen cho lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận 8. Ông nói: “Tôi cũng thay mặt nhân dân cảm ơn các đồng chí đã quyết liệt điều tra, xử lý những đối tượng, đem lại cuộc sống yên bình cho người dân”.

Bí thư cũng đề nghị thời gian tới Công an quận 8 cần rà soát lại các tiệm cầm đồ, các dịch vụ kinh doanh nhạy cảm, đòi nợ thuê trên địa bàn để tạo điều kiện kinh doanh tốt cho những doanh nghiệp làm ăn đúng pháp luật.

Để tiếp tục làm tốt công tác kéo giảm tội phạm trong thời gian tới, Bí thư Thăng nhấn mạnh: “TP chúng ta phải sạch tội phạm để người dân thấy đây là nơi đáng sống, đáng tự hào. Đồng chí giám đốc Công an TP.HCM phải rà soát lại xem cần cung cấp trang thiết bị như thế nào cho lực lượng công an các quận, huyện để tuần tra trấn áp tội phạm tạo niềm tin cho nhân dân, du khách đến nơi du lịch. Công an TP phải làm cho tội phạm khiếp đảm”.

Trước sự quan tâm, động viên của Bí thư Đinh La Thăng, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, bày tỏ: “Đây là sự động viên lớn đối với các chiến sĩ Công an TP nói chung và quận 8 nói riêng. Với sự quan tâm này, chúng tôi thấy rằng cần phải có trách nhiệm hơn nữa để phục vụ, đem lại cuộc sống an lành cho người dân và sự phát triển của TP”.

Đồng thời ông Phong nói trong thời gian tới Công an TP sẽ quyết liệt trong việc kiểm tra hành chính các tiệm cầm đồ, dịch vụ kinh doanh nhạy cảm, cùng nhiều giải pháp khác để đảm bảo an ninh trật tự.