Bí thư Thăng đặt kỳ vọng vào hình sự đặc nhiệm 1 cấp

Hình sự đặc nhiệm hướng Nam biểu diễn võ thuật trấn áp tội phạm sáng 25-1.

Hoạt cảnh là một nội dung quan trọng nằm trong Lễ ra quân Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam, trực thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) công an TP.HCM. Tham dự chương trình có ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đông đảo đại diện lãnh đạo công an các quận huyện.



Bí thư thành ủy Đinh La Thăng bắt tay các chiến sỹ. Ông bày tỏ niềm tin sự kỳ vọng Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam sẽ là quả đấm thép trong tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Phát biểu tại buổi lễ ra quân của Đội, ông Đinh La Thăng đặt niềm tin kỳ vọng Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam sẽ là quả đấm thép trong tấn công trấn áp tội phạm.

"Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các đồng chí trực chiến lập được những chiến công quan trọng, tạo niềm tin và không khí an lành, vui tươi cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn" - ông Thăng nói.



Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM trả lời báo chí. Ảnh NGUYỄN TRÀ

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết hiện công an thành phố đang xây dựng quy chế tạm thời về chức năng, nhiệm vụ của đội.

Để phát huy tối đa hiệu quả hoạt động, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam sẽ được đầu tư về sức khỏe, kỹ năng, trang thiết bị thông minh, camera hành trình, vũ khí và công cụ hỗ trợ đảm bảo mang tính chiến đấu cao nhất. Giám đốc công an TP cũng yêu cầu các phòng ban liên quan phải xây dựng nơi trú đóng, sinh hoạt, rèn luyện, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ để hoạt động lâu dài.

“Yêu cầu trọng tâm là đi ngay vào hoạt động, lập được nhiều thành tích trong ngày đầu ra quân góp phần tích cực nâng cao hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu”, Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định.



Đại diện lãnh đạo công an các quận huyện đến tham dự. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Trước yêu cầu tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm cướp giật và trộm tài sản trên đường phố năm 2008, Bộ công an đã cho phép công an thành phố thành lập lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, bố trí một đội thuộc PC45 và 23 tổ thuộc Đội cảnh sát hình sự công an quận- huyện (trừ huyện Cần Giờ).

Quan gần 9 năm hoạt động, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã lập được nhiều thành tích đáng kể trong công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật trên đường phố.

Tuy nhiên quá trình thực hiện cũng bộc lộ một số hạn chế, khó khăn nhất là việc phân tuyến, phân cấp theo địa giới hành chính trong khi tội phạm ngày càng ranh ma nguy hiểm, công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc phòng PC45 và công an các quận huyện có lúc, có nơi chưa tốt, làm giảm hiệu quả hoạt động.

Trước tình hình đó, Công an thành phố đã báo cáo đề xuất và đã được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý việc thực hiện thí điểm Cảnh sát hình sự đặc nhiệm một cấp. Trước mắt thành lập đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự phụ trách năm địa bàn: Quận 7, 8, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè.



Biểu diễn võ thuật trong lễ ra quân.