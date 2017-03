Bí thư Thăng: ‘Thiếu vốn thì phải tìm mọi cách để huy động’

Sáng 16-7, tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2007-2015 và phương hướng hợp tác giai đoạn 2016-2020 giữa TP.HCM và Long An.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng mấu chốt hợp tác giữa TP.HCM và Long An là liên kết vùng, xử lý về quy hoạch và không gian. Tuy nhiên, hiện nay do cơ chế liên kết vùng còn nhiều hạn chế nên nguồn lực đang bị phân tán, không có sự phân cấp, ủy quyền, khi có lợi ích thì cũng cục bộ địa phương. Lợi thế của Long An là rất gần TP.HCM, hai trung tâm cách nhau 45 phút di chuyển nhưng tại sao vẫn chưa phát triển được. Long An phát triển cũng sẽ thúc đẩy TP.HCM phát triển.



Bí thư hai địa phương tặng quà lưu niệm. Ảnh: TÁ LÂM

“Chính vì thế, tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, TP.HCM đã đề nghị phải có cơ chế điều phối, liên kết vùng cụ thể cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và giao cho một phó thủ tướng phụ trách. Bởi thực tế không thể nào TP.HCM chỉ đạo được Long An hay Long An chỉ đạo được TP.HCM. Thực hiện tốt liên kết vùng thì sự phát triển của địa phương này sẽ kéo theo sự phát triển của địa phương kia” - ông Thăng nói.



Trong lĩnh vực giao thông, Bí thư Thăng cho biết chủ trương đã có hết rồi, giờ phải bắt tay vào làm. Việc gì làm được thì làm ngay, nếu thiếu vốn thì tìm mọi cách để huy động. “Giờ giao cho anh Cường (Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường - PV) 5 tỉ đôla kêu anh làm công trình này công trình kia thì cần gì anh Cường nữa. Có tiền sẵn thì ai làm cũng được. Chính vì vậy, khó cái gì mình tập trung tháo gỡ cái đó. Khó vốn thì phải tìm ta nguồn lực để huy động” - ông Thăng nói về đề nghị UBND TP.HCM rà soát mọi nguồn lực như đất đai để huy động vốn.

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết Long An là tỉnh giáp ranh TP.HCM. So với các tỉnh ĐBSCL, Long An là tỉnh có chung địa bàn giáp ranh với TP.HCM nhiều nhất. Năm huyện ở TP.HCM đều có đường kết nối với Long An. Nhiều tuyến đường, trục kết nối lớn hai địa phương như cao tốc Trung Lương, quốc lộ 1, tỉnh lộ 10…

Ông Cường cũng cho biết hiện tại một số dự án kết nối giữa TP.HCM và Long An đang triển khai nhưng gặp khó khăn cơ bản về vốn như quốc lộ 50, cầu Rạch Dơi…

Để phát triển kinh tế-xã hội giữa hai địa phương, ông Cường cho biết qua làm việc với tỉnh Long An đã thống nhất cần phải có thêm những trục giao thông động lực mới chứ không thể chỉ dựa vào những trục đường hiện có. Theo đó, sẽ xây dựng các đường mới như trục Tây Nam đi qua Bình Chánh, Nhà Bè nối với huyện Cần Guộc, tỉnh Long An; trục giao thông mới để kết nối Tân An với TP.HCM.