Bí thư Thăng truy chủ tịch xã về một công ty gây ô nhiễm

Ai chống lưng cho công ty ngang nhiên gây ô nhiễm?

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Nhạnh, ấp 2, xã Xuân Thới Sơn cho biết rất khó khăn khi được gặp trực tiếp Bí thư Đinh La Thăng. Bà Nhạnh cho biết là đã gọi điện thoại vào đường dây nóng của Bí thư Thăng nhiều lần nhưng phải đến 4 giờ sáng thứ Ba kể từ khi có đường dây nóng mới gặp được tổng đài viên. Bà cũng gửi đơn thư cầu cứu qua đường bưu điện đến Bí thư Thăng nhưng bà tỏ thái độ lo lắng, không biết có đến được tay Bí thư Thăng hay không.



Cử tri Nguyễn Thị Nhạnh (1/8 Nguyễn Văn Bứa, ấp 2, xã Xuân Thới Sơn) gửi đơn bức xúc lên Bí thư Đinh La Thăng việc môi trường sống bị ô nhiễm do bụi và tiếng ồn từ Chi nhánh Công ty TNHH Dệt may Tấn Minh (1/2 Nguyễn Văn Bứa, ấp 2, xã Xuân Thới Sơn). Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà Nhạnh phản ánh, từ đầu năm 2014 các hộ dân ở ấp 2, xã Xuân Thới Sơn đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng phản ánh môi trường sống bị ô nhiễm do bụi và tiếng ồn từ Chi nhánh Công ty TNHH Dệt may Tấn Minh (1/2 Nguyễn Văn Bứa, ấp 2, xã Xuân Thới Sơn).



“Chúng tôi phải đóng cửa suốt ngày để tránh bụi. Từ những ngày đầu hoạt động, tiếng ồn do khâu kéo sắt phát ra ầm ĩ, bụi mạt sắt theo gió bay vào nhà khiến người dân ở đây rất khốn khổ. Ngày nào cũng quét dọn, lau chùi nhưng chỉ 30 phút sau là đầy bụi bám” - bà Nhạnh nói.

Bà Nhạnh nói tiếp, đến tháng 8-2014, UBND huyện Hóc Môn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Dệt may Tấn Minh do thực hiện hành vi chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý. Một tháng sau, UBND huyện Hóc Môn lại xử phạt hành chính công ty 5 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đình chỉ hoạt động của công ty (tại địa chỉ 1/2 Nguyễn Văn Bứa) trong thời hạn chín tháng do kinh doanh không đúng ngành nghề. Thế nhưng, công ty vẫn tiếp tục hoạt động và gây ô nhiễm.

“Công ty này có ai chống lưng không, hay sao mà coi thường pháp luật đến thế, vẫn ngang nhiên hoạt động” - bà Nhạnh đặt câu hỏi và cho biết ông Nguyễn Toàn Nam - Chánh Văn phòng UBND huyện đã có phát ngôn trên truyền hình rằng sẽ kiến nghị đến Sở TN&MT TP xử lý dứt điểm. Nhưng đó chỉ là lời nói, chúng tôi cần hành động cụ thể để bảo vệ sức khỏe cho người dân ở nơi đây.

Công ty có truyền thống bị phạt

Trước bức xúc của bà Nhạnh, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã mời Chủ tịch xã Xuân Thới Sơn Nguyễn Thanh Liêm lên “truy” trách nhiệm.

Bí thư Thăng: “Chủ tịch xã Xuân Thới Sơn có đây không? Ý kiến của cử tri phản ánh về Công ty Tấn Minh, anh thấy sao?”.

Ông Nguyễn Thanh Liêm: “Liên quan đến Công ty Tấn Minh, về phía xã đã có báo cáo huyện. Tháng 9-2015 cũng đã có báo cáo TP để xem xét giải quyết…”.

Bí thư Thăng ngắt lời: “Nói tóm lại là cử tri phản ánh đúng không? Ý kiến xã thế nào?”.

Ông Nguyễn Thanh Liêm trả lời tiếp: “Xã đã kiểm tra và thấy rằng bà Nhạnh nói không đúng với thực tế”.

Bí thư Thăng: “Tức là không ô nhiễm môi trường phải không?”.

Ông Nguyễn Thanh Liêm: “Đã kiểm tra, kiểm định nhưng độ ô nhiễm không có”.

Bí thư Thăng: “Thế giấy phép công ty làm gì?”.

Ông Nguyễn Thanh Liêm: “Giấy phép của Công ty Tấn Minh sản xuất sản phẩm bằng kim loại, nhựa, gia công kẽm, may trang phục… chủ yếu làm giấy kẽm”.

Bí thư Thăng: “Có ô nhiễm môi trường không? Hoạt động tốt không?”.

Ông Nguyễn Thanh Liêm: “Bình thường”.

Bí thư Thăng: “Bình thường sao bị phạt rất nhiều lần. Một công ty sản xuất mà bị phạt gây ô nhiễm môi trường nhiều lần như vậy. Chủ tịch xã có ý kiến gì không?”.

Ông Nguyễn Thanh Liêm: “Sẽ cho đi kiểm tra, nếu có vi phạm sẽ xử lý”.

Bí thư Thăng: Với một công ty ô nhiễm, bị xử phạt nhiều có truyền thống như vậy, kiến nghị phải điều chỉnh chuyển đi chỗ khác. Chúng ta tạo mọi điều kiện bình đẳng để các doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh tốt nhưng một doanh nghiệp mà có truyền thống bị xử phạt như thế thì phải chuyển đi nơi khác ngay. Anh làm chủ tịch xã lâu chưa?”.

Ông Nguyễn Thanh Liêm: “Dạ, mới về nên chưa nắm hết vấn đề”.

Bí thư Thăng: “Mới về nên đây là lỗi của nhiệm kỳ trước phải không? May cho anh chứ về lâu rồi là anh bị nghỉ rồi đó. Thôi cố gắng làm ăn ngon lành, dân mà kêu thì ở lại luôn chứ không có luân chuyển gì nhé”.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng (bìa trái) kiểm tra thực tế Chi nhánh Công ty TNHH Dệt may Tấn Minh (1/2 Nguyễn Văn Bứa, ấp 2, xã Xuân Thới Sơn). Ảnh: HOÀNG GIANG

Ngay sau đó, Bí thư Đinh La Thăng cùng Chủ tịch xã Xuân Thới Sơn Lê Thanh Liêm đã xuống kiểm tra Công ty TNHH Dệt may Tấn Minh.



Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, nơi sản xuất của Công ty Tấn Minh chứa toàn sắt cuộn. Tại đây, Bí thư Đinh La Thăng đề nghị Chủ tịch xã Nguyễn Thanh Liêm phải kiểm tra, rà soát lại xem quy hoạch trên địa bàn có phù hợp không với Công ty Tấn Minh. “Ai phê duyệt, phê duyệt để làm gì, nếu phê duyệt nơi đây làm công viên, cây xanh thì dứt khoát phải di dời ngay” - ông Thăng nói và cũng đề nghị nếu rà soát lại đúng như phản ánh của cử tri thì cũng phải di chuyển công ty Tấn Minh.