Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Hình ảnh Đà Nẵng và CSGT đã 'mất đẹp đi rất nhiều'

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã phát biểu như trên tại hội nghị: “Đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở phường, xã của TP Đà Nẵng”. Cùng chủ trì hội nghị này còn có ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Không xét giảm nhẹ với tội phạm côn đồ, hung hãn

Ông Trần Thanh Vân - Trưởng ban Nội chính TP Đà Nẵng cho biết hiện trên địa bàn xảy ra tình trạng người ở địa phương này đến địa phương khác thuê nhà để hoạt động phạm tội. Công tác quản lý nơi cư trú còn “chưa đến nơi, đến chốn”. Có những đối tượng thuê nhà lý lịch không rõ ràng. Nên chăng phải có biện pháp làm tốt công tác quản lý nơi cư trú. Theo đó, nên tận dụng đội ngũ công an đã về hưu để cùng phối hợp với công an phường, dân phòng… tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Ông Vân xác định đây là lực lượng có kinh nghiệm, nhiệt huyết… nên chăng phải có cơ chế để huy động sự đóng góp của lực lượng này.

Ngoài ra, ông Vân nói thêm đây đó, công tác xét xử vẫn chưa có tính răn đe. Xử lưu động không có sự tham gia của địa phương… “Đối với tội phạm ma túy thì xử mạnh tay, không áp dụng tình tiết giảm nhẹ, không cho hưởng án treo. Nên chăng một số loại tội phạm có tính côn đồ, lưu manh hung hãn như: cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… thì không áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, không cho hưởng án treo. Bởi đây là các đối tượng côn đồ rất hung hãn, manh động. Đây sẽ là cơ sở để tòa xét xử” - ông Vân kiến nghị.



Ông Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

Đồng quan điểm với vấn đề này, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ không áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với các loại tội phạm nguy hiểm. Cụ thể các ngành phải mạnh dạn làm sao để trấn áp được tội phạm, phục vụ lợi ích nhân dân.

Ông Thơ cho hay lâu nay TP chưa chú trọng đến lực lượng công an về nghỉ hưu, cựu chiến binh nên phải làm sao để tập hợp lực lượng này lại, cùng tham gia bảo vệ an ninh khu vực. Ông Thơ đề nghị các cơ quan chức năng đề xuất và có cơ chế thỏa đáng để sử dụng hiệu quả lực lượng này.

Cũng tại hội nghị, ông Thơ yêu cầu các cán bộ sở, ban ngành (quận, huyện) phải trực tiếp xuống cơ sở mới thấy được “độ nóng” của tình hình an ninh. Trên cơ sở đó có phương án đề xuất, xử lý. Theo đó, TP cũng sẽ tính đến phương án luân chuyển cán bộ nếu để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Về vấn đề đặt camera giám sát, ông Thơ yêu cầu đặt hàng loạt camera để giám sát về giao thông và cả an ninh trật tự. “Chúng tôi sẽ vận động nguồn ngân sách nhà nước, người dân và kể cả doanh nghiệp để lắp camera giám sát tại các điểm nóng về an ninh trật tự” - ông Thơ nói.

“Công an mạnh thì tội phạm yếu”

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Anh đã đọc hai tin nhắn của người dân (nhắn qua số điện thoại riêng của ông) cảnh báo về tình hình tội phạm cướp giật và tình hình trật tự an toàn giao thông. Sau đó ông nêu ra một loạt các vấn đề “nóng” xảy ra trên địa bàn TP. Cụ thể như tình hình đeo bám, chèo kéo du khách trên địa bàn. Tình hình chặt chém du khách đã trở lại, ô nhiễm môi trường. Trộm cắp, cướp giật tài sản gia tăng, tình trạng xe ben, xe tải chở đất đá quá tải rơi vãi dọc đường (khu vực Hòa Vang, Cẩm Lệ)… trong khi lực lượng CSGT và quy tắc đô thị của quận thì hầu như là ít thấy… Ngược lại có xuất hiện những hình ảnh xấu, phản cảm liên tục được phản ánh như: cảnh sát khu vực tiếp dân không có thái độ đúng mực (tiếp dân mà mang dép lê), CSGT truy đuổi xe chạy ngược chiều, suýt gây tai nạn, rồi có hay không tình trạng CSGT “này nọ” với đội xe ben, xe tải chở đất đá ở Hòa Vang…

Ông Anh nói những vấn đề nêu ra rất tối nhưng không nêu thì không được, để làm sao sang năm 2016 phải sáng hơn. Theo đó, làm sao lực lượng công an phải trở thành chủ công, chủ chốt trong việc bảo đảm an ninh. “Công an mạnh thì tội phạm yếu” và ngược lại. Do đó vai trò của lực lượng công an rất lớn. Để xây dựng thương hiệu rất khó, đôi khi phải cần đến vài chục năm. Nhưng đánh mất nó rất nhanh và dễ dàng. Bỏ công xây dựng TP đáng sống nhưng nếu không khéo, hình ảnh đẹp của TP Đà Nẵng chỉ còn là quá khứ” - ông Xuân Anh nói tiếp.

Theo bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tình trạng kẹt xe, mất an toàn giao thông diễn ra nhưng không thấy bóng dáng CSGT ở đâu. Bản thân ông đã đi ra đường gặp kẹt xe nhưng không thấy lực lượng CSGT.

Ngoài ra, ông Xuân Anh yêu cầu các đơn vị, cơ quan chức năng tăng cường quản lý các đối tượng “có nhớp” trên địa bàn như: các đối tượng vừa mãn hạn tù, nghiện ma túy… “Không để tội phạm xem đây là TP đáng sống. Mà phải làm sao cho nó trở thành TP đáng sợ với tội phạm nhưng đáng sống với người dân” - ông này nói. Ngoài ra, ông Xuân Anh cũng yêu cầu lực lượng công an tăng cường trấn áp tội phạm, giang hồ trên địa bàn, ngăn chặn tình trạng chèo kéo du khách, “đầu gấu” du lịch… Bởi những cái này nó tác động ghê gớm đến một TP du lịch.

Cũng theo ông Anh, nếu tình hình tội phạm không có bước chuyển biến thì trưởng công an các quận (huyện) phải chịu mức kỷ luật (xếp không hoàn thành nhiệm vụ). Còn riêng các phòng CSGT (PC67) và cảnh sát hình sự (PC45) phải cử hai phó trưởng phòng chuyên phụ trách về vấn đề này. Qua một thời gian, nếu tình hình vẫn không có biến chuyển thì đổi người. Còn riêng phó giám đốc Công an TP nếu trong vòng sáu tháng, tình hình tội phạm không có chuyển biến thì chuyển sang phụ trách lĩnh vực khác…