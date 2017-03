Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thưởng nóng chuyên án phá 'lò' chế biến 'cỏ Mỹ'

Ông Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn vì đã làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và triệt phá thành công chuyên án ma túy với số lượng lớn. Điều này đã thể hiện sự quyết liệt, đấu tranh không khoan nhượng của lực lượng công an với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, kịp thời ngăn chặn, không để số lượng chất ma túy lớn có cơ hội đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường.



Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng ban chuyên án phá "lò" chế biến cỏ Mỹ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu cơ quan công an nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vụ án để sớm đưa ra xét xử công khai, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, làm giảm điều kiện phát sinh tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.



Các đối tượng cầm đầu cơ sở chế biến cỏ Mỹ. Ảnh: TT

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, qua trinh sát, công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện một số đối tượng đến thuê nhà trên địa bàn để mua bán, tàng trữ và chế biến trái phép cỏ Mỹ với số lượng lớn. Cầm đầu đường dây này là Hồ Sĩ Diện cùng với hai đàn em là Nguyễn Văn Hoàng Duy và Nguyễn Văn Quang (đều cùng quê Duy Xuyên, Quảng Nam).

Trưa 16-3, sau khi xác định Diện cùng đàn em vừa nhận “hàng” về, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bất ngờ ập vào căn nhà trên đường Mỹ An 23 và An Thượng 30 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện các đối tượng nói trên đang tàng trữ, chế biến ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5 kg bột cỏ thành phẩm (2.800 USD/kg cỏ Mỹ), hơn 120 kg cỏ dạng lá, 12 chai hương liệu, 12 chai cồn nguyên liệu để chế biến thành phẩm cùng nhiều tang vật liên quan khác. Nếu số hàng này đưa đi tiêu thụ trót lọt, Diện sẽ thu về hơn 2 tỉ đồng.

Theo khai nhận ban đầu, Diện bắt đầu buôn cỏ Mỹ từ cuối năm 2015. Số cỏ Mỹ này được nhập về từ các tỉnh phía Bắc bằng đường xe lửa. Sau đó số hàng trên sẽ được đưa về chế biến, đóng gói rồi vận chuyển bằng xe khách vào TP.HCM và các tỉnh, thành khác tiêu thụ.