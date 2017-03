Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu chú trọng nhu cầu của công nhân

"Không thể để doanh nghiệp (DN) kiến nghị những vướng mắc thuần túy về vấn đề thủ tục mà không giải quyết cho họ. Phải làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng người trong các cơ quan quản lý của TP" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao vai trò đóng góp của các DN, nhà đầu tư. Trong đó các KCN là đầu tàu động lực kinh tế trên địa bàn. Ông khẳng định Hà Nội sẽ chú trọng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến môi trường kinh doanh. Đây được coi là khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, tạo được sự chuyển biến rõ nét.

“Yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước từ TP tới quận huyện phải đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục, nâng cao ý thức, thái độ, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi tối đa trong thu hút đầu tư” - Bí thư Hải nói.



Dây chuyền lắp ráp linh kiện ô tô của Công ty TNHH Keihin Việt Nam tại KCN Thăng Long II. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng thăm và tặng quà cho một số gia đình, gặp gỡ, tìm hiểu đời sống các công nhân tại Khu nhà ở công nhân Kim Chung. Ông đề nghị các sở ngành, địa phương của Hà Nội cũng như các DN quan tâm đến các nhu cầu đời sống người lao động nơi đây. Đặc biệt là những nhu cầu cấp thiết yếu như xây dựng các trường mầm non, chính sách hỗ trợ giá cho thuê mua nhà công nhân, bảo đảm an ninh an toàn cho người lao động sinh sống và làm việc tại thủ đô.