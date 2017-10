Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An tái đắc cử

Sáng 8-10 đã diễn ra lễ khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự đại hội có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; ông Hoàng Trọng Hưng - Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương Đảng và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, đại diện tỉnh đoàn các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ban Thanh niên Quân khu 4 cùng 348 đại biểu chính thức đại diện cho hơn một triệu đoàn viên thanh niên toàn tỉnh Nghệ An...



Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt tại đại hội.



Nhìn lại chặng đường năm năm qua, tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã thi đua thực hiện có hiệu quả hai phong trào lớn của đoàn là “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”...



Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII là đại hội của hành động, với khẩu hiệu: "Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác; đoàn kết, xung kích, sáng tạo xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh".

Những quyết định của đại hội thể hiện ý chí và khát vọng của tuổi trẻ quê hương Bác Hồ, với mong muốn được đem tài năng, sức trẻ để xây dựng quê hương Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế-xã hội vùng Bắc Trung bộ như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: “Cán bộ đoàn phải gương mẫu, rèn luyện từ những việc nhỏ nhất, rèn luyện thường xuyên để trở thành thói quen tốt, hình thành nên nhân cách, lý tưởng cao đẹp, xây dựng lớp thanh niên Nghệ An "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn". Đây không chỉ là nhiệm vụ mà là tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người con xứ Nghệ đối với Bác, là nhu cầu tự thân trong quá trình hoàn thiện của mỗi người...”.



Trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012-2017.



Đại hội đã bầu ra 15 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.



Tại phiên làm việc thứ nhất, sau khi Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 55 người, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 người. Ông Phạm Tuấn Vinh (SN 1981) tái đắc cử bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới cũng đã bầu ra bốn phó bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An gồm bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1981, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn), ông Chu Đức Thái (SN 1982), ông Lê Văn Lương (SN 1984), ông Nguyễn Xuân Tiệp (SN 1984).

Được biết ông Vinh từng công tác tại Ban quản lý dự án Thủy điện 2, UBND tỉnh Nghệ An; từ tháng 10-2012 được bầu giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh đoàn; đến tháng 12-2014 giữ chức vụ phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, chỉ huy trưởng lực lượng TNXP, chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn Nghệ An. Ngày 15-10-2016, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012- 2017, kỳ họp lần thứ 11, ông Vinh giữ chức vụ bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

Trước khi được bầu làm phó bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, ông Tiệp là bí thư Đoàn khối cơ quan tỉnh Nghệ An. Ông Tiệp từng đi du học ở Mỹ, là con trai của ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, em trai của ông Nguyễn Xuân Đức- Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An.