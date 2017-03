Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên: Sẽ xử lý đến cùng vụ ông Trịnh Xuân Thanh

Chiều 7-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, cho biết: “Liên quan đến các sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - PV), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chính phủ tiếp tục làm rõ các sai phạm. Quan điểm là xử lý nghiêm, điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể sai phạm theo quy định, không bao che bất kỳ ai”.



Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PVC, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: INTERNET

Trả lời câu hỏi liệu việc phát hiện, xử lý sai phạm của ông Thanh có chậm như băn khoăn của người dân hay không, ông Nên nói: “Các sai phạm liên quan đến ông Thanh kéo dài nhiều năm, nhiều vấn đề cần làm rõ nên việc xử lý không thể nhanh được. Tổng Bí thư đã chỉ đạo, hiện các cơ quan của Đảng, Chính phủ đang khẩn trương làm rõ để kết luận, xử lý đến cùng và công bố cho nhân dân biết. Đây là quyết tâm của Đảng, Chính phủ, bất kỳ cán bộ nào có sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm để tránh các sai phạm tương tự”.

Liên quan đến sự vụ này, mới đây, ngày 3-8, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo giao Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan làm rõ các sai phạm liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn bản số 1578 về việc chỉ đạo cơ quan chức năng của Bộ Công an điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng giai đoạn 2011-2013 tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) do ông Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch hội đồng quản trị. Thanh tra Chính phủ tiếp tục làm rõ các vi phạm trong việc đầu tư, thực hiện các dự án của PVC giai đoạn 2008-2013, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu, đề xuất xử lý, báo cáo Thủ tướng trong tháng 10-2016. Bộ Tài chính, Bộ Công thương xác định việc lỗ lũy kế gần 3.300 tỉ đồng trên có bảo toàn vốn hay không; có văn bản gửi Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ để phối hợp xử lý, báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan kiểm tra, kết luận rõ đúng sai việc thực hiện quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về việc thuyên chuyển, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Đồng thời phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc kiểm tra, kiểm điểm và xử lý vi phạm theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-8.