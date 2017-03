Bí thư xóm bị tố đánh dân vẫn được bầu làm ứng viên đại biểu HĐND xã

Ngày 19-3, lãnh đạo UBND xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết kể quả bỏ phiếu kín, ông Nguyễn Văn Khương (Bí thư xóm Phúc Lập, xã Kỳ Thượng) đã trúng ứng cử viên đại biểu HĐND xã Kỳ Thượng nhiệm kỳ 2015-2021.

Ông Khương là người bị tố đánh dân tại cuộc họp lấy ý kiến người dân tại nơi cư trú để giới thiệu nhân sự của xóm Phúc Lập ứng cử đại biểu HĐND xã Kỳ Thượng vào đêm 2-3. Hiện vụ việc trên đang được cơ quan Công an huyện Kỳ Anh vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa đưa ra kết luận cuối cùng.





Anh Nguyễn Văn Lai bị đánh tại cuộc họp dân, từng phải nằm viện điều trị. Ảnh: CTV

Như đã đưa tin, đêm 2-3, ông Khương là người chủ trì cuộc họp dân để lấy ý kiến giới thiệu hai người ứng cử vào HĐND xã Kỳ Thượng gồm: Ông Khương, ông Nguyễn Văn Phương (xóm trưởng) và bà Trương Thị Lượng (chi hội trưởng nông dân xóm Phúc Lập).

Theo người dân phản ánh: Trong khi lấy ý kiến cử tri về ba người trên, nhiều người phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, nhằm giới thiệu người, lựa chọn người đủ năng lực uy tín bầu vào đại biểu HĐND xã. Ông Lê Văn Lý đứng lên phát biểu, cho rằng: Ông Khương không đủ tư cách đạo đức, lối sống chưa lành mạnh, hay gây gổ đánh nhau nên không xứng đáng được giới thiệu để bầu vào HĐND xã. Một số người dân xóm Phúc Lập cũng ủng hộ ý kiến ông Lý. Anh Nguyễn Văn Lai cũng đứng lên tán thành theo ý kiến của ông Lý.

Lúc này, một số người có to tiếng, rồi ông Vũ Văn Vẽ và ông Vũ Văn Miệu (họ hàng của ông Khương) nhảy vào đánh vào đầu ông Lý và anh Lai. Ông Khương cũng a dua theo người nhà, nhảy vào đánh người. Vụ ẩu đả xô xát, khiến anh Lý và Lai bị thương vùng đầu, được đưa đến BV Đa khoa huyện Kỳ Anh để cấp cứu, điều trị. Ông Phương đứng ra can ngăn vụ ẩu đả cũng bị ghế đánh vào người, bị chấn thương.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đề nghị cơ quan Công an huyện Kỳ Anh vào cuộc điều tra nhưng đến ngày 18-3, chưa có kết luận vụ việc.

Chiều 18-3, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Khương cho hay: "Tại cuộc họp giới thiệu nhân sự và bỏ phiếu kín tổ chức lại vào ngày 9-3, tôi và chị Trương Thị Lượng đã được giới thiệu để ứng cử vào đại biểu HĐND xã. Tôi đã trúng với hơn 80% số phiếu. Tôi tự tin sắp tới dân trong xã bầu tôi vào HĐND xã vì dân rất tin tôi". Về vụ ẩu đả, ông Khương phân trần: "Lúc đó tôi chỉ xuống can ngăn chứ không có chuyện dùng ghế đánh dân. Tuy nhiên, tất cả đang chờ kết quả điều tra từ công an huyện. Công an đã gọi tôi lên lấy lời khai và họ đang xuống gặp từng người dân để tìm hiểu".

Trả lời câu hỏi: "Ông Ly phát biểu ông hay đánh nhau có đúng không?", ông Khương nói: "Cách đây 5-6 tháng trước, tại cuộc họp do anh Lý nói quá xúc phạm, lăng mạ tôi, tôi chỉ có tát một cái vào miệng anh Lý từ đó anh Lý im lặng không khiếu nại gì".

Ông Vũ Trung Tiến, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, cho biết: "Hiện nay theo quy định, người dân họ tín nhiệm bỏ phiếu giới thiệu ông Khương để bầu làm đại biểu HĐND xã thì phải ghi nhận và tôn trọng dân. Hiện chính quyền địa phương đang chờ kết luận từ phía cơ quan điều tra để xử lý".