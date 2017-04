Bị tội vì… can ngăn bạn bè không quyết liệt

Bản thân Điểu Thành - bị cáo trong vụ án cướp tài sản này là người không tham gia vào vụ cướp và đã nhiều lần lên tiếng can ngăn các bị cáo khác phạm tội nhưng vẫn bị quy kết là “đồng phạm giúp sức về mặt ý chí”.

Say xỉn, cướp tiêu

Theo cáo trạng ngày 29-9-2010 của VKS huyện Hớn Quản (Bình Phước), vụ việc xảy ra như sau: Lúc 8 giờ ngày 12-2-2010 tại nhà ông Điểu Vách (xã An Khương) có tổ chức uống rượu tất niên. Bàn rượu có các thanh niên Điểu Thành, Điểu Phụng, Điểu Bnét, Điểu Đơi, Điểu Cu và một số người khác. Trong lúc uống rượu thì hết thức ăn nên Điểu Phụng, Điểu Bnét đi mua thịt vịt về làm đồ nhắm. Trên đường đi mua thức ăn, họ thấy anh Tài (ngụ cùng xã) đang phơi hạt tiêu trước sân nhà nên nảy sinh ý định cướp tiêu.

Chiều cùng ngày, Điểu Phụng và Điểu Bnét rủ Điểu Cu, Điểu Đơi, Điểu Thành đi lấy tiêu. Thành từ chối và nói: “Thôi tụi mày về đi”. Tuy Thành nói thế nhưng không về nhà mà cùng đi chung với nhóm này. Đến nhà anh Tài, Phụng và Bnét vào nhà anh Tài, ngang nhiên dùng tay đánh vào mặt con của anh Tài hai cái. Thấy con bị đánh, anh Tài đến hỏi chuyện gì thì bị Phụng và Bnét lượm cục đá ở trong sân đuổi đánh, khiến anh phải bỏ chạy ra vườn tiêu.

Sau đó, Phụng bê một bao tiêu ra đường để lên xe Cu cho Cu chở đi. Cả nhóm bỏ đi, ra đến đường nhựa thì Thành bỏ về nhà mình. Còn Phụng, Bnét, Cu, Đơi đem tiêu đi bán được gần 1,2 triệu đồng chia nhau. Tiếp đó, khi về, Cu gặp Thành ở quán bi da và có đưa cho Thành 100.000 đồng, Thành nhận tiền.

Ông Điểu Điều - cha của Thành trình bày rằng Thành bị quy kết cướp tài sản là oan. Ảnh: N.ĐỨC

Mấy ngày sau, Phụng, BNét, Cu, Đơi đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản. Thành cũng bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại điều tra.

Nhiều lần can ngăn, vẫn bị quy kết đồng phạm

Không đồng ý với kết luận điều tra và cáo trạng, cha của Thành đã gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan tố tụng của tỉnh Bình Phước kêu oan, cho rằng việc con ông bị tội cướp tài sản là oan.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7-1-2011, TAND huyện Hớn Quản đã trả hồ sơ vụ án cho VKS vì cho rằng chứng cứ buộc tội và việc định tội danh cướp tài sản với vai trò là đồng phạm đối với Thành là chưa thuyết phục. Sau khi tòa trả hồ sơ, VKS huyện đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn là… bắt tạm giam Thành để điều tra.

Qua nhiều tài liệu thu thập được, chúng tôi nhận thấy có đến ba lần Thành lên tiếng can ngăn các bị cáo khác. Cụ thể, lần đầu khi Phụng, BNét, Cu rủ Thành đi lấy tiêu thì Thành nói: “Thôi tụi mày về đi” (kết luận điều tra ngày 26-7-2010). Tại biên bản lấy lời khai ngày 27-4-2010, Điểu Bnét cũng khai rằng: Khi cùng với Phụng rủ Thành dừng xe lại để đi lấy tiêu thì Thành can: “Thôi tụi mày xỉn rồi, đừng lấy tiêu người ta nữa”. Tại biên bản đối chất giữa Bnét và Thành ngày 6-7-2010, Bnét cho biết: “Khi đến chỗ lấy tiêu, tôi kêu Thành vào lấy nhưng Thành nói “Thôi tao không dám đâu”. Còn Thành thì nói: “Khi Bnét kêu tôi đi lấy tiêu tôi không đi và bảo Bnét: Thôi đi về đi”.

Trong kết luận điều tra, Công an huyện Hớn Quản cho rằng: “Dù bị can Thành có lời nói can ngăn nhưng không dứt khoát và không có hành động cụ thể để ngăn chặn đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó, Thành cùng đi đến hiện trường và chứng kiến sự việc. Hành vi của Điểu Thành đã thể hiện vai trò đồng phạm, giúp sức về mặt ý chí để đồng bọn thực hiện hành vi cướp tài sản”.

Phải làm rõ số tiền 100.000 đồng

Một thẩm phán TAND Tối cao đồng tình trước việc tòa sơ thẩm trả hồ sơ cho VKS để làm rõ thêm về trường hợp của Thành. Theo ông, điều này thể hiện sự thận trọng cần thiết.

Vị thẩm phán này phân tích: Trước hết phải hiểu đồng phạm giúp sức là hành vi cố ý cùng người khác thực hiện tội phạm. Trường hợp của Thành, trong ý thức là ở mức độ lừng chừng giữa việc thống nhất và không thống nhất trong việc cùng cả bọn phạm tội. Dù nhiều lần có lời nói ngăn cản đồng phạm nhưng xét về dấu hiệu tội phạm thì có thể nói Thành có hành vi giúp sức cho đồng phạm. Lý do ở chỗ Thành đã tự nguyện đi theo và xuất hiện ở hiện trường khi biết rõ ràng các bạn mình sẽ cướp tài sản (dù sau đó không cùng cả đám đi bán tiêu cướp được).

Tuy nhiên, do ý chí chủ quan của Thành là từ chối phạm tội không dứt khoát nên trong vụ án, cơ quan điều tra phải làm rõ tình tiết liên quan đến 100.000 đồng. Nếu đúng như lời khai của một bị cáo tại tòa rằng đó là tiền cho Thành mượn thì không có cơ sở kết luận Thành phạm tội. Còn nếu chứng minh được đó là tiền chia từ vụ bán tiêu và Thành biết rõ nhưng vẫn lấy thì rõ ràng là đồng phạm tội cướp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi vụ án có diễn tiến mới.

Tiền cho mượn chứ không phải tiền chia chác? Xung quanh số tiền 100.000 đồng mà kết luận điều tra và cáo trạng cho rằng là Điểu Cu chia cho Điểu Thành sau khi bán tiêu, đã xuất hiện những điểm mâu thuẫn. Cụ thể, lời tự khai của Thành (Thành không biết chữ nên người cha viết giùm) tại cơ quan điều tra và lời khai của Cu tại tòa đều thể hiện số tiền trên là Thành mượn của Cu chứ không phải là tiền chia từ số tiền bán tiêu. Một chi tiết khác: Bản tự khai của Điểu Thành do người cha viết hộ tại cơ quan điều tra (ngày 29-3-2010) là Thành khi ra quán nước uống thì gặp Cu, Cu có cho Thành mượn 100.000 đồng. Tuy nhiên, bản tự khai trên đã bị sửa chữ “mượn” thành chữ “cho”. Cha của Thành khẳng định với PV là nét chữ sửa lại không phải của ông và ông đã gửi khiếu nại về việc này lên các cơ quan tố tụng trong tỉnh.

NGUYỄN ĐỨC