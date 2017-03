Bị tội vì nóng lòng muốn giải quyết sớm

Sau một tuần nghị án, ngày 11-8, TAND TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết hai năm tù treo, Nguyễn Lệ Hằng (sinh năm 1986, con ruột chị Tuyết) một năm tù treo về tội gây rối trật tự công cộng. Cùng tội này, Nguyễn Thị Hận (em ruột Tuyết) và Đào Thị Liên bị phạt bảy tháng sáu ngày tù (bằng thời gian bị tạm giam).

Theo cáo trạng, trong thời gian chờ giải quyết vụ tranh chấp tờ vé số trúng thưởng 1,5 tỉ đồng ở đại lý vé số Triều Phát (TP Rạch Giá), bốn bị cáo trên nhiều lần đến đại lý vé số Triều Phát và TAND TP Rạch Giá gây rối. Ngày 7-5-2012 và ngày 3-7-2013, họ đã bị Công an phường Vĩnh Thanh Vân và An Hòa xử phạt hành chính nhưng chưa chấp hành. Đến ngày 19-12-2013, bà Tuyết, Liên, Hận và Hằng cùng khoảng 30 người kéo đến TAND TP Rạch Giá yêu cầu giải quyết vụ việc. Khi được cán bộ tòa cho biết vụ việc đã chuyển cơ quan điều tra giải quyết, nhóm bà Tuyết kéo ra ngoài la lối, khóc lóc gần một giờ làm tòa không xét xử được, phải hoãn phiên tòa (một vụ án khác).

Bà Nguyễn Thị Tuyết (thứ hai từ trái) và các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: K.GIANG

Sau đó, cả nhóm tiếp tục đến gặp viện trưởng VKS tỉnh. Tại đây, viện trưởng giải thích vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và sẽ xử lý theo pháp luật. Bà Tuyết lại kéo ra đại lý vé số Triều Phát chửi và đe dọa dùng xăng đốt đại lý vé số này. Nhóm bà Tuyết đứng giữa đường la lớn gây mất trật tự và làm ách tắc giao thông. Công an phải đến giải tán đám đông và mời nhóm bà Tuyết về trụ sở làm việc. Ngày 25-12-2013, cơ quan điều tra Công an TP Rạch Giá đã khởi tố vụ án và khởi tố các bị can.

Trước đó, ngày 22-7-2011, bà Tuyết cùng ông Trần Thanh Phương (cậu bà Tuyết) và người thân mang tờ vé số trúng đặc biệt (có dãy số 938368, ký hiệu AG-7K3 do Công TNHH MTV Xổ số An Giang phát hành, mở thưởng vào ngày 21-7-2011) đến đại lý vé số Triều Phát đổi thưởng. Sau khi kiểm tra, ông Ngô Xương Phúc, chủ đại lý vé số Triều Phát, thỏa thuận với phía bà Tuyết về việc nhận thưởng bằng vàng. Ông Phúc ghi số CMND, họ tên người trúng thưởng rồi đưa lại tờ vé số cho phía bà Tuyết ký tên lên mặt sau tờ vé số. Tiếp đó, ông Phúc đưa cho người cháu tờ vé số đã có chữ ký của bà Tuyết để xem lại thì người cháu cho rằng đây là tờ vé số có sự cắt dán nên từ chối trả thưởng.

Sau đó công an vào cuộc nhưng không khởi tố hình sự. Vụ việc được chuyển đến TAND TP Rạch Giá, tòa hòa giải nhiều lần nhưng không thành. Cuối cùng, ngày 15-11-2013, cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại đại lý vé số Triều Phát để điều tra, xử lý.

Ngày 21-8-2013, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an có kết luận giám định khẳng định: “Tờ vé số mà người nhà bà Nguyễn Thị Tuyết đưa cho ông Ngô Xương Phúc và tờ vé số mà ông Trần Thanh Phương ký tên vào không phải cùng một tờ vé số”. Vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra.

K.GIANG