Bị truy nã, phó giám đốc ra đầu thú

Chiều 27-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra lệnh tạm giam Phạm Duy Mai (50 tuổi, nguyên phó giám đốc Nông trường cao su Ea Hiao thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo, huyện Ea H’leo) về tội tham ô tài sản.

Qua điều tra ban đầu, ông Phạm Duy Mai trong quá trình giữ chức vụ phó giám đốc Nông trường cao su Ea Hiao đã tự ý lấy 550 triệu đồng của nông trường tiêu xài vào mục đích cá nhân. Ngày 15-5, Công an huyện Ea H'leo ký quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Duy Mai về tội tham ô tài sản nhưng ông này bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 11-12, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phạm Duy Mai.

Sau khi lẩn trốn tại Phú Thọ, được sự vận động của gia đình và biết bị truy nã đặc biệt nên ông Mai đến cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đầu thú. Sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo và bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk.