Bị tù treo vì rạch mặt tình địch

Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ bất chính với chị L., ngụ quận Hải An (TP Hải Phòng), bị cáo Nguyễn Thị Nhung đã thuê xe ôm chạy thẳng đến nhà chị L. Thấy chồng mình đang chơi với con chị L. ở trong nhà, bị cáo Nhung xộc vào chửi. Chị L. can ngăn liền bị Nhung dùng dao lam rạch mặt rồi bỏ chạy.

Mới đây, TAND quận Hải An đã tuyên phạt bị cáo Nhung 24 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích.