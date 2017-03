Bị tù vì quăng con mới sinh xuống đất

Ngày 8-4, TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tuyên phạt Hoàng Trọng Bảo (33 tuổi, trú tại thôn Pa Hy, xã Hồng Hạ, A Lưới, Thừa Thiên-Huế) chín năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ, tối 27-7-2013, Bảo đi uống rượu về và có lời qua tiếng lại với chị Trần Thị Hột (22 tuổi, trú tại thôn Pa Hy, Hồng Hạ, đã làm đám cưới sống với Bảo như vợ chồng nhưng chưa kết hôn).



Người vợ và đứa con gái của bị cáo. Ảnh: LONG VIẾT

Sau đó, chị Hột nói với Bảo đứa bé gái vừa sinh (4 ngày tuổi) không phải con của Bảo. Nghe vậy, Bảo nổi nóng và quát: “Nếu không phải con tao thì giết”. Đồng thời Bảo lao vào giường, giật cháu bé và ném xuống nền ở khu vực bếp.

Thấy vậy, chị Hột chạy đến bế con lên và kêu cứu. Nghe tiếng kêu, hai chị gái chị Hột chạy qua can ngăn giải thoát chị Hột và bồng đứa bé sang nhà bên cạnh. Nhưng Bảo tiếp tục đuổi theo để giằng lấy cháu bé. Thấy vậy, mọi người xung quanh kịp thời ngăn lại. Kết quả giám định cháu bé bị thương tích 1%.



Bị cáo Bảo trước vành móng ngựa. Ảnh: VIẾT LONG

Tại tòa, Bảo cho rằng vì do uống rượu say nên không làm chủ được hành vi của mình nên dẫn đến hậu quả trên. Luật sư bảo vệ quyền lợi của Bảo cho rằng hành vi của Bảo chưa cấu thành tội giết người và đề nghị tòa trả tự do cho bị cáo.

Cuối cùng, HĐXX không chấp nhận lời bào chữa của luật sư và tuyên mức án trên.

VIẾT LONG