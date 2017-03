Bị tuyệt tình, giết chết chồng cũ

Sáng 29-8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định tại phiên tòa sơ thẩm, đã tuyên phạt Cao Thị Huy Hồng (37 tuổi, ở thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) 10 năm tù về tội “Giết người”.



Anh Phạm Đình Sang, nạn nhân trong vụ án, nguyên là chồng của bị cáo Hồng, hai người đã có 2 con trai (15 tuổi và 17 tuổi), đã ly hôn vào năm 2006.



Dù ly hôn, nhưng anh Sang vẫn nhiều lần đến nhà chị Hồng quan hệ tình dục. Đến năm 2010, Sang kết hôn với người phụ nữ khác và đưa nhau vào tỉnh Kiên Giang lập nghiệp.



Ngày 15-4, Sang về quê ăn giỗ và ngay đêm hôm sau đã lẻn sang nhà Hồng và ngủ luôn tại đó. Do uất ức vì bị Sang đối xử không tốt, lại không có trách nhiệm với con nên Hồng lấy sợi dây dù siết cổ anh Sang đến chết.



Khi biết anh Sang đã chết, Hồng viết thư tuyệt mệnh, rồi tự tử bằng cách uống thuốc diệt cỏ và ra sông tự tử. Nhưng Hồng không chết và được gia đình đưa đi cấp cứu. Sáng 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt khẩn cấp Cao Thị Huy Hồng và làm rõ diễn biến vụ án như trên. Ngoài mức án trên, bị cáo Hồng còn phải bồi thường gia đình nạn nhân 61 triệu đồng.



Theo Nguyễn Hương (Bình Định Online, NLĐ)