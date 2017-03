Bị xe tải tông, hai chiến sĩ công an tử nạn

Vào thời điểm nêu trên, xe máy do Trung úy Nguyễn Thanh Phú và Trung úy Lê Văn Tú (cùng thuộc Đội CSĐT trật tự xã hội - Công an huyện Nam Đàn) điều khiển bị xe tải chạy ngược chiều tông. Cú tông mạnh khiến Trung úy Phú và Trung úy Tú chết tại chỗ.

Thượng tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng Công an huyện Nam Đàn, cho biết Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nam Đàn đang điều tra nguyên nhân tai nạn và đem thi thể hai chiến sĩ về quê mai táng.

Trước đó, lúc 7 giờ 25 phút sáng 2-6, trời mưa to, trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), một xe tải đâm vào một xe khách chạy hướng ngược chiều. Ngay lúc đó, một xe tải khác chạy tới đâm vào xe tải bị nạn. Vụ tai nạn liên hoàn khiến anh Phạm Minh Hoàng, tài xế xe khách, chết tại chỗ và một tài xế xe tải chết trên đường cấp cứu, chín người khác bị thương nặng.

