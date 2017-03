Biển Đông xuất hiện cơn bão thứ 6

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 7h sáng tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km, mạnh cấp 8 (sức gió tối đa 74 km một giờ). Trong 2 ngày tới, với tốc độ di chuyển 20-25 km mỗi giờ và theo hướng Tây Bắc, bão đang nhắm đến các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định bão không tăng cấp và thời gian đổ bộ khoảng đêm 7/8. Từ đêm nay vùng biển Trung Trung Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 8. Vịnh Bắc Bộ đón gió mạnh cấp 8 từ ngày mai.

Dù khả năng đổ bộ vào Đông Bắc Bộ, nhưng do đi dọc ven biển Trung Bộ nên bão sẽ gây mưa to cho khu vực này từ ngày 7/8. Riêng Bắc Bộ, mưa to đến muộn hơn, khoảng đêm mai (7/8). Người dân vùng núi cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương 9h30 sáng nay đã có công điện khẩn gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa yêu cầu thông báo cho tàu thuyền thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm (được xác định trong 24 giờ tới là phía bắc vĩ tuyến 13 và phía tây kinh tuyến 115).

Theo thống kê, đến 6h sáng nay còn 21 tàu với 252 người đang ở khu vực quần đảo Hoàng Sa (nơi tâm bão sẽ đi qua) và trên 1.200 tàu ở giữa biển Đông (khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão).

Đây là cơn bão thứ 6 xuất hiện trên biển Đông trong năm nay. Trước đó trưa 4/8, cơn bão Jebi mạnh cấp 8 đổ vào Quảng Ninh. Mưa bão đã làm 6 người chết, trong đó có 2 người ở Quảng Ninh, 3 người ở Hòa Bình và 1 người ở Bắc Kạn.

