Biển người lại chen chân tại khu du lịch Đại Nam vì... miễn phí

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ 8h30 sáng nay đã có một lượng người và xe đông đảo đổ dồn về khu vực cổng chính KDL Đại Nam (Bình Dương). Dòng người này chủ yếu là các gia đình có đông thành viên, những nhóm bạn đi thành từng tốp, tất cả đã khiến các bãi giữ xe tại đây không còn chỗ trống dù phía KDL đã lường trước tình huống.

Lực lượng chức năng được bố trí nhằm đảm bảo trật tự.

Từ cổng chính, một đội phản ứng nhanh thuộc lực lượng cảnh sát cơ động Bình Dương đã được huy động nhằm đảm bảo an ninh, trật tự. Trời càng về trưa, nắng nóng càng dữ dội và dòng người đổ về mỗi lúc một đông hơn. Trong cái nắng 35 độ C, khói xe, hàng ngàn con người…. khiến khung cảnh trở nên bức bối, ngột ngạt.

Dòng người xếp hàng chật kín trên đường vào KDL.

Xuôi bước theo những người may mắn đã gửi xe thành công, đa số họ phải chịu gửi xe xa rồi đi bộ vào, chúng tôi hòa trong đoàn người nêm kín trên từng con đường dẫn tới các phân khu trong công viên.

Ngán ngẩm xếp hàng dưới thời tiết đổ lửa

Do diện tích rộng lại thiếu bóng mát nên những dịch vụ ăn theo như cung cấp xe đạp, bán nón rơm, ô dù, nước giải khát vô cùng đắt khách. Dù vậy giá cả nhìn chung là ổn định, không có hiện tượng chặt chém khách xảy ra tại công viên.

Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ do quá đông người và không thể chen theo nên đành dừng chân tại ngay phía trước công viên, số khác thất vọng quay đầu xe bỏ về. Chị Phan Nguyệt Liên (Thuận An- Bình Dương) đi cùng chồng và 2 con, do thời tiết quá nắng, lượng người lại đông đã khiến 2 cháu nhỏ mệt mỏi. Gia đình chị quyết định nghỉ mệt ở quầy nước phía ngoài, đợi vãn người thì sẽ ra về.

Đám đông ở khắp mọi nơi

Hơn 11h trưa, lượng người xếp hàng phía ngoài chỉ có gia tăng chứ không hề giảm sút. Nhiều người phơi mình dưới nắng đã hết kiên nhẫn nhưng lại không thể thoát khỏi đám đông đã “cài” kín xung quanh.

Mệt mỏi chờ người thân gửi xe



Bãi xe kín mít

Nhiều trò chơi phải ngừng hoạt động vì lượng khách quá lớn, không thể đáp ứng. Nắng ngày một gay gắt, những người bên trong đang muốn trốn về còn dòng người bên ngoài lại hăm hở mong vào trong. Hàng ngàn con người đang chiến đấu dưới thời tiết oi ả như đổ lửa.















Các dịch vụ đi kèm rất đắt khách



Quá mệt mỏi và không thể tiếp tục cuộc hành trình

Đây không phải lần đầu tiên KDL Đại Nam mở cổng miễn phí. Tháng 11-2014, KDL từng có đợt miễn phí khi ra thông báo đóng cửa Đại Nam. Nhưng sau đó Đại Nam lại tiếp tục mở cửa trở lại. Đến tháng 2-2015, KDL này lại tiếp tục mở cửa miễn phí gần như cả tháng Giêng. Trong những lần ưu đãi khách hàng như thế này, người đau đầu là lực lượng an ninh trật tự địa phương.

Bên cạnh đó các khu du lịch trên địa bàn thành phố như Thảo Cầm Viên hay Đầm Sen, Suối Tiên cũng rơi vào tình trạng tương tự.