Biến rác thành nhiên liệu

Ưu tiên tái chế, giá thành thấp

Hiện nay chủ trương thu hút nguồn lực tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác ở TP.HCM phát huy hiệu quả khá tốt. Ngoài các bãi rác đang vận hành (Đa Phước, Vietstar) thì nhiều dự án khác (Tâm Sinh Nghĩa, Thành Công) do tư nhân đầu tư cũng đang chạy nước rút, chuẩn bị nhận rác. Ngoài ra, một số nhà đầu tư cũng muốn vào khu xử lý rác Thủ Thừa (Long An) nhưng thành phố chưa dám nhận do còn vướng mặt bằng.

Rác sinh hoạt ở thành phố tăng khá nhanh, sẽ tăng lên 8.000 tấn/ngày vào năm 2015. Tuy vậy, các bãi chôn lấp rác hiện ở TP.HCM thừa sức đáp ứng lượng rác thải này nên không còn lo chuyện ứ rác. Nhưng điều cần quan tâm trong thời gian tới là ưu tiên chọn lựa công nghệ xử lý rác hiện đại, tăng tỉ lệ tái chế lên cao và giá thành xử lý rác thấp. Đồng thời sẽ có những ràng buộc cụ thể để đảm bảo các nhà đầu tư thực hiện theo đúng các cam kết về việc tái chế chứ không phải chỉ tập trung chôn lấp như thời gian qua.