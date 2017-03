Biển số đẹp, có tiền là có ngay - Bài 1: Công khai mua bán

Lãnh đạo Đội CSGT Củ Chi nói gì? Trung tá Phan Văn Út, Trưởng đội Cảnh sát giao thông-trật tự-phản ứng nhanh - Công an huyện Củ Chi, cho biết: "Do mặt bằng điểm đăng ký xe chật hẹp nằm chung với các đội khác, số lượng người dân đến giao dịch nhiều nên rất khó phát hiện "cò" lẫn lộn trong dân. Lãnh đạo công an huyện luôn chỉ đạo cán bộ phải thực hiện chặt chẽ theo quy trình đăng ký cấp biển số xe theo quy định. Để đề phòng hiện tượng "cò", công an huyện có thông báo chỉ tiếp nhận hồ sơ của chính chủ phương tiện, không nhận hồ sơ qua người trung gian nếu không có giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật. Cán bộ tiếp nhận có nhiệm vụ hướng dẫn chủ xe làm giấy khai và kiểm tra thực tế xe không được gây phiền hà cho dân. Khi nộp hồ sơ phải tuân theo trình tự "đến trước nộp trước, đến sau nộp sau". Bảo vệ cơ quan chỉ cho phép những người đúng là chủ xe hoặc có giấy ủy quyền vào làm thủ tục. Biển số đẹp mà PV đã “mua” với giá 3,2 triệu đồng. Ảnh: THÁI HIẾU Ông Út cũng cho rằng việc cấp biển số hiện nay dễ tạo hiểu nhầm của người dân đối với cơ quan đăng ký xe. công an huyện đã đề xuất cần có quy trình công khai rõ ràng hơn nhưng đến nay vẫn chưa có quy định mới nên việc cấp biển số vẫn theo quy trình đã có. Về những hiện tượng tiêu cực, ông Út khẳng định công an huyện kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm khi bị phát hiện móc nối với "cò" hoặc làm khó người dân đến sang tên, đăng ký xe để trục lợi. Tuy nhiên, với những gì đã ghi nhận, PV cho rằng việc "cò" hoạt động công khai và cán bộ móc nối với "cò" đang diễn ra tại đây là điều khó có thể phủ nhận.