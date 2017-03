Biển số đẹp, có tiền là có ngay - Bài 2: Còn “số đẹp”, còn tiêu cực

Đấu giá biển số: Khó vì khái niệm “số đẹp” Ngày 23-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ông Nguyễn Kim Hải, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - Cục CSGT đường bộ-đường sắt (Bộ Công an), cho biết Thông tư số 36 ngày 12-10-2010 của Bộ Công an chưa có quy định về việc thế nào là biển số đẹp. Do đó, việc xác định biển năm số thế nào là đẹp rất khó, giả như xác định chỉ hai số cuối, ba số hay là tất cả. Vì thế, hiện nay chưa thể xây dựng được quy định đấu giá biển số đẹp năm số. Ảnh minh họa. Ảnh: HTD Trước đó, trong cuộc họp báo về triển khai thực hiện việc cấp biển năm số, ông Hải cũng cho rằng quan điểm biển đẹp, xấu còn do quan niệm và ý thích của từng vùng miền. Ví như, trước đây biển số 5555 gọi là tứ quý, bây giờ chuyển sang biển số năm số lại gọi là ngũ quý thì chưa có khái niệm này hoặc biển 6789 thì bây giờ không có nữa. Hơn nữa, trong năm số lại có một dấu chấm giữa ba số đầu và hai số cuối nên chưa thể xác định được biển nào là đẹp. Trong khi đó, thực tế xã hội cho thấy ngay khi chuyển qua biển năm số, khái niệm số đẹp đã nhanh chóng được người mua xe “thống nhất quan điểm: Vẫn chọn nút trên cơ sở cộng dồn các số và nút là số hàng đơn vị của tổng số, với những số cặp thì chơi bốn số cuối, bốn số đầu (06868; 79790) hoặc chơi số gánh hai cặp số đầu và cuối trùng nhau (chẳng hạn 68768)… THÀNH VĂN