Biết trước kẹt xe nhờ biển báo điện tử

TP.HCM đang triển khai lắp nhiều bảng quang báo điện tử, camera, xây dựng trung tâm điều khiển để tiến đến hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Biết đường có sự cố từ xa

Sau thời gian thử nghiệm, vừa qua các bảng quang báo điện tử được lắp tại các tuyến đường cửa ngõ, tuyến đường quan trọng của TP đã chính thức hoạt động. Ngoài chỉ hướng lưu thông, các bảng quang báo điện tử còn đưa thông tin về tình hình giao thông trong khu vực để người dân chọn hướng đi thuận lợi. Cụ thể, mũi tên màu đỏ chỉ hướng đường đó đang có sự cố như kẹt xe, ngập nước hoặc TNGT… Mũi tên màu vàng chỉ hướng đường đó đang bị ùn ứ, còn mũi tên màu xanh cho biết lưu thông đang thông suốt.

Theo ông Đậu An Phúc, Trưởng phòng Quản lý và khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT, hiện TP đã lắp đặt 14 bảng quang báo điện tử. Trong năm 2013 sẽ lắp đặt thêm nhiều bảng quang báo điện tử trên các trục đường có lượng xe cao.

Nội dung trên một bảng quang báo điện tử vừa được lắp đặt tại TP.HCM. Ảnh: L.ĐỨC

Lắp 3.000 camera quan sát

Trong giai đoạn 2012-2017, Sở GTVT triển khai dự án xây dựng Trung tâm Điều khiển giao thông TP với tổng mức đầu tư 187 triệu USD.

Ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, thông tin: Hiện TP có hàng ngàn giao lộ nhưng chỉ khoảng 590 giao lộ có đèn tín hiệu giao thông. Trong đó, 159 chốt do Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC67, Công an TP) quản lý. Hơn 400 chốt còn lại do các khu quản lý giao thông đô thị (thuộc Sở GTVT) lắp đặt. Hai hệ thống này không kết nối được với nhau và hầu hết phải điều khiển bằng tay nên hiệu quả khai thác không cao.

Theo dự án Trung tâm Điều khiển giao thông, khoảng 1.500 giao lộ trong TP sẽ được lắp đặt đèn tín hiệu hiện đại. Mỗi giao lộ còn được lắp hai camera quan sát. Hệ thống đèn, camera sẽ kết nối với các hệ thống bảng quang báo điện tử, quản lý xe buýt, thu phí cầu đường điện tử… Nhờ vậy, trung tâm sẽ thống kê chính xác lưu lượng xe và tình hình giao thông thực tế của từng khu vực. Từ đó, có thể điều chỉnh thời lượng, chu kỳ của đèn tín hiệu một cách linh hoạt; điều tiết giao thông từ xa qua hệ thống bảng quang báo. Hệ thống camera còn chụp rõ biển số xe để làm cơ sở xử phạt “nguội” người vi phạm.

“Dự kiến Trung tâm Điều khiển giao thông còn kết nối với Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, Trung tâm Quản lý đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và hệ thống thùng camera trên quốc lộ 1 của Cục CSGT đường bộ-đường sắt (C67). Khi đó không cần phải có lực lượng tuần lưu để bắn tốc độ bằng máy cầm tay như hiện nay nữa” - ông Thắng cho biết.

Hệ thống giao thông thông minh (Intelligent Transport System-ITS) là ứng dụng công nghệ điện tử, tin học và viễn thông để điều hành, kiểm soát và quản lý hệ thống giao thông. Hiện Bộ GTVT và Cục CSGT đường bộ-đường sắt (C67) đang nghiên cứu áp dụng ITS để điều hành các tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Cầu Giẽ - Ninh Bình và các tuyến sắp đưa vào khai thác như Nội Bài - Lào Cai. Ngoài chức năng kiểm soát giao thông, hệ thống ITS còn giúp phát hiện sớm những khiếm khuyết của cầu, đường và có thể sử dụng để thu phí…

LƯU ĐỨC - HOÀNG TUYÊN