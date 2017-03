“Biểu diễn” xe bị kiểm điểm trước tổ dân phố

Chiều tối 9-9, trước sự có mặt của đại diện Phòng CSGT đường bộ, Phòng Công tác chính trị, Công an TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh, Công an phường 26 và ban điều hành khu phố 4, Lê Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 1989, đã tự kiểm điểm về hành vi vi phạm trật tự giao thông đường bộ.

Bị kiểm điểm vì chạy xe một bánh

Trước đó, Phúc bị Đội CSGT Hàng Xanh phát hiện và xử lý về hành vi chạy xe máy với chỉ một bánh. Tuy vậy, Phúc cự cãi với CSGT rằng do bị trượt bàn chân trái trên cần số nên xe vọt lên và nhấc bổng đầu. Một cán bộ CSGT phân tích thao tác đột ngột thả cần số, rồ mạnh ga và cho xe chạy một bánh trên quãng đường dài cho thấy Phúc là tay “biểu diễn” khá chuyên nghiệp. Ngoài ra, CSGT còn phát hiện Phúc vi phạm năm lỗi khác là điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh (ống pô bị móc), không mang theo chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe, bảo hiểm và bằng lái. Với sáu lỗi trên, Phúc bị phạt gần 6,5 triệu đồng và tước bằng lái 60 ngày.

Tại buổi kiểm điểm, trước sự phân tích của cán bộ CSGT, Phúc nhìn ra sai phạm của mình và xin hứa trước bà con tổ dân phố từ nay không tái phạm nữa.

Lê Nguyễn Hoàng Phúc hiện là học viên của Trường Nghiệp vụ Du lịch Sài Gòn và chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp. Ông Lê Thành An, trưởng ban điều hành khu phố 4, phường 26, quận Bình Thạnh, cho biết Phúc là con em gia đình cán bộ, được học hành đàng hoàng nhưng vì ham vui, học đòi bạn bè nên mới có những kiểu chơi ngông gây ra mất trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho xã hội và cho chính bản thân. Tại buổi kiểm điểm, cô của Phúc cho rằng do bố mẹ em lu bu công việc nên nhiều lúc việc quản lý, giáo dục Phúc được giao cho bà. “Cháu tôi bình thường rất ngoan nên khi được công an phường và các anh CSGT thông báo cháu vi phạm pháp luật, cả gia đình rất ngỡ ngàng” - cô của Phúc nói.

Lê Nguyễn Hoàng Phúc đọc bản kiểm điểm trước tổ dân phố 4, phường 26, quận Bình Thạnh. Ảnh: LƯU ĐỨC

Gia đình cũng cần “tự kiểm”

Thời gian qua, các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Chu Văn An, quốc lộ 13, Phan Xích Long… là những điểm nóng của quận Bình Thạnh về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép. Theo Trung tá Lê Hồng Sơn, Đội trưởng Đội Xử lý vi phạm hành chính, Phòng CSGT đường bộ, việc đưa các đối tượng vi phạm về tận khu phố để kiểm điểm là cách làm mới nhằm ngăn chặn vi phạm từ gốc. Điều này còn nhằm tạo sự chuyển biến trong quản lý con em của các gia đình và làm tăng sự giám sát của người dân địa phương.

Ông Bùi Huy Miền, tổ bảo vệ dân phố phường 26, cho rằng hiện còn khá nhiều bậc cha mẹ bao biện cho hành vi vi phạm trật tự giao thông của con em mình. Vì vậy, việc đưa đối tượng vi phạm về khu phố kiểm điểm cũng là dịp các gia đình này tự nhìn lại mình, qua đó có trách nhiệm hơn với con em. “Ngay ở trong nhà, con em sử dụng xe đôn dên, xoáy nòng, móc ống pô… mà cha mẹ bảo không biết thì có phải là dung túng cho chúng chạy xe ra đường quậy phá không?” - ông Miền nêu câu hỏi.

Nhìn vấn đề xa hơn, ông Nguyễn Hiền Giảng, Hội Người cao tuổi phường 26, cho rằng trên đường Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm đang tồn tại hàng loạt tiệm chuyên thay đổi đặc trưng của các loại xe hai bánh để cung cấp cho các “quái xế”. Vậy trách nhiệm của phường, quận với các tiệm này tới đây sẽ như thế nào? Câu hỏi này đang chờ câu trả lời của các cơ quan chức năng.

Mức phạt giảm, “quái xế”… coi thường Khoản 7 Điều 9 của Nghị định 34/2010 quy định các hành vi chạy xe bốc đầu, buông cả hai tay, nằm trên yên xe “vẫy đuôi cá” và dùng tay vào số, dùng chân điều khiển xe, thay người điều khiển khi xe đang chạy, lạng lách hoặc đánh võng trên đường bị phạt tiền 5-7 triệu đồng. Mức phạt này tương đương Nghị định 146/2007. Tuy nhiên, Nghị định 34/2010 quy định chỉ tước bằng lái đối tượng vi phạm 60 ngày, trong khi Nghị định 146/2007 quy định là 90 ngày. Ngoài ra, khoản 1 Điều 24 Nghị định 34/2010 quy định chỉ phạt cảnh cáo người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe môtô, xe máy, trong khi không ít đối tượng tham gia “bão đêm” dưới 14 tuổi. Hình thức xử lý nào cho đối tượng dưới 14 tuổi, có lẻ cũng cần phải nghiên cứu.

LƯU ĐỨC - HOÀNG LONG