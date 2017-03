Biểu dương hai vợ chồng giải cứu bé gái 4 tuổi bị bạo hành

Vợ chồng anh Nguyễn Duy Hưng và chị Trần Thị Quế Nhàn chăm sóc bé Ngân trong bệnh viện. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)





Theo Vietnam+

Anh Nguyễn Duy Hưng (quê Thái Bình) và Trần Thị Quế Nhàn (quê Sóc Trăng), tạm trú tại khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương.Bà Hoàng Lệ Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Dĩ An đã ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng anh Hưng và chị Nhàn.Qua vụ việc, bà Chi kêu gọi người dân phát huy tính cộng đồng, quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là con em công nhân, người lao động đang cư ngụ tại các khu nhà trọ trên toàn thị xã, đồng thời rà soát tổ chức lại các khu trọ kiểu mẫu, nhà trọ văn hóa để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những gia đình nhập cư.Theo bà Nguyễn Thanh Trúc, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, tính đến nay tổng số tiền do các tổ chức, đoàn thể xã hội, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cháu Kim Ngân được 130 triệu đồng.Số tiền trên đã được các bên thống nhất lập quỹ hỗ trợ bé Ngân và mở tài khoản giao cho Quỹ bảo trợ trẻ em thị xã Dĩ An bảo quản, quản lý để chăm lo cho bé Ngân sau khi xuất viện.Đến hôm nay, sau gần một tuần được người dân giải cứu đưa vào viện điều trị, bé Ngân đã dần bình phục, chờ ngày xuất viện./.