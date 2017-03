Big C Đà Nẵng và chủ tòa nhà mâu thuẫn do ngưng hợp đồng trước hạn

Mặc dù được mời gọi nhiều lần nhưng đại diện phía Công ty Cổ phần Đức Mạnh vẫn không có mặt dự họp.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng đã đề nghị phía Siêu thị Big C cung cấp những bằng chứng chứng minh việc Công ty Cổ phần Đức Mạnh gây cản trở kinh doanh của đơn vị.

Trước yêu cầu này, bà Nguyễn Nữ Tố Nga (quản lý vận hành Siêu thị Big C Đà Nẵng) đã đưa ra những hình ảnh về việc cản trở này như bảo vệ của Công ty Cổ phần Đức Mạnh khóa thang máy, khóa bể phốt, cắt nước khiến siêu thị phải mang chậu thau ra trữ nước cho nhân viên và khách hàng dùng.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Phước Thu đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đức Mạnh không gây cản trở hoạt động kinh doanh của Big C trong lúc chờ kết luận từ Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam giải quyết.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 8-7, hàng rào barie và rào chắn được dựng lên trước đó để cản trở khách hàng vào Siêu thị Big C đã được dỡ bỏ. Người dân đã có thể vào mua sắm lại bình thường.

Chiều 8-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đàm Quang Việt (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đức Mạnh) cho hay công ty này không phải chống lệnh của TP mà vì ông đi công tác mới về và không biết họp ở đâu (?). “Hiện tại chúng tôi cũng đang thảo văn bản gửi các đơn vị để xin tổ chức lại cuộc họp” - ông Việt cho biết.

Được biết nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn trong việc giải quyết hợp đồng thuê tòa nhà của hai bên. Cụ thể: hợp đồng thuê tòa nhà giữa Big C và Công ty Cổ phần Đức Mạnh có thời hạn 40 năm (ký từ năm 2006). Tuy nhiên, hiện Công ty Cổ phần Đức Mạnh đã đột ngột quyết định cắt đứt hợp đồng cho thuê với Big C. Quá bức xúc với quyết định của Công ty Cổ phần Đức Mạnh nên Big C đã gửi đơn tới Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (Chi nhánh tại TP. HCM) giải quyết. Trong quá trình chờ giải quyết của trọng tài quốc tế thì Công ty Cổ phần Đức Mạnh đã lập rào chắn barie trước cổng siêu thị, cắt nước sinh hoạt và khóa cầu thang trong siêu thị.

Về vấn đề này, ông Việt cho hay: “Trước đây chúng tôi không ký trực tiếp hợp đồng với Big C Đà Nẵng mà ký với một đơn vị khác. Sau đó đơn vị này ủy quyền cho Big C. Trong hợp đồng chỉ cho Big C bán hàng nhưng họ lại cho thuê lại mặt bằng” - ông Việt nói. Cũng theo ông Việt, hiện cả siêu thị Big C và bên công ty ông đều đã nhờ Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam phân xử.